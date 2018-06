Біблію переклали лондонським сленгом

Учитель Кіт Парк (Keith Park) переклав Біблію римованим сленгом кокні, щоб привернути увагу учнів спецшколи Чарлтон в південно-східній частині Лондона до вивчення Святого письма. Про це пише британська газета The Daily Mail.

До книги Парка, яку він назвав "Біблійні історії на римованому сленгу Кокні" (Bible Stories in Cockney Rhyming Slang) увійшла розповідь про Адама і Єву, Каїна і Авеля, а також Новий Заповіт. Парк вже випробував підручник в драмгуртках тридцятьох загальноосвітніх і спеціальних шкіл.

Для кокні характерний не тільки акцент, а й вживання римованого сленгу, коли слово замінюється поєднанням, що римується з ним. Скажімо, замість "feet" (ступні) носій діалекту може сказати "Plates of meat" (тарілки з м`ясом), а замість "head" (голова) - "loaf of bread" (скибка хліба).

Парк широко використовує цей прийом. Наприклад, Ісуса Хріста він називає не Jesus Christ, а Cheese and rice, слово господнє - не Word of God, а The Lemon Curd of God. Слову dead (мертвий) відповідає brown bread (сірий хліб).

Крім того, лондонський вчитель використав для книги популярні серіали. Історію Самсона і Даліли він оформив в стилі серіалу Carry On, а для Адама і Єви запозичив стиль у персонажів сіткому Only Fools and Horses.

Це не перша така ініціатива. Ще 2001 року було анонсовано видання Нового Заповіту мовою кокні. Його написали викладачі недільних шкіл східного Лондона.

