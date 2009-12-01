5 років умовно отримав інспектор ДАІ за "протоколи для плану"

Інспектора Тернопільської Державтоінспекції, який фальсифікував протоколи, засуджено до 5 років позбавлення волі умовно. Як повідомив сьогодні під час прес-конференції прокурор Тернополя Сергій БАНАХ, відповідне рішення прийняв Тернопільський міськрайонний суд. Також прийнятим рішенням передбачений 3-річний випробувальний термін, на 3 роки засудженому заборонено займати посади в органах внутрішніх справ.

Загалом, на думку С.БАНАХА, для працівників ДАІ не повинно бути якихось планів щодо фіксації певної кількості порушень. «Ну як може доводити план інспектору? Він вийшов на несення служби, склав, скажімо, три протоколи, то вже може йти додому? А якщо буде більше порушень? Тут не може бути якихось граничних чи мінімальних показників, робота має бути системною і щоденною. А якщо порушень немає, то треба тільки радіти», – наголосив С.БАНАХ.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2009 року стосовно інспектора ДАІ, який для забезпечення статистичних показників фальсифікував протоколи, прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, та ст. 366 – службове підроблення.

Було встановлено, що інспектор зупиняв автомобіль, перевіряв документи, казав водієві, що все гаразд, а потім, маючи дані переглянутих документів, виписував на них протокол. Переважно протоколи складалися на іногородніх водіїв, підписи водіїв у протоколах інспектор підробляв. При цьому виписував протоколи і на начебто нетверезих водіїв.