Внук Молотова привіз до України трохи сталінізму

5 березня одна з київських газет опублікувала інтерв`ю з онуком Молотова В’ячеславом Ніконовим. Нащадок соратника Сталіна, який є виконавчим директором організації “Русский мир”, приїхав до Києва відкривати Російський Центр і паралельно розповів про свого діда.

Нагадаю, що В’ячеслав Молотов у різні часи- то голова раднаркому, то глава радянського МЗС, як учасник сталінських репресій у січні цього року серед інших був засудженийКиївським апеляційним судом за організацію Голодомору-Геноциду.

І ось онучок приїхав до Києва відкрити безрозсудним очі на діда..

Насправді, у мене з паном Ніконовим тісний, майже родинний, зв`язок. Коли в 1940 році пан Ріббентроп в черговий раз приїхав до Москви, рух транспорту в столиці перекрили, моя бабуся дорогою з Тушино в пологовий будинок мало не народила мого тата в кареті швидкої допомоги. Отже хлопчика тільки за чистою випадковістю не назвали Ріббентропом. А чому ні? СРСР, в особі вашого дідуся, активно співпрацювала з фашистською Німеччиною. СРСР з Німеччиною на той час Польщу вже поділили.

Тільки скажіть мені, будь ласка, чому вашому дідусеві В’ячеславу Молотову можна було співпрацювати з фашистською Німеччиною, а батьку Юрія Шухевича героєві України Роману Шухевичу зась? Цілі цієї співпраці теж цілком співпадають: Шухевич робив це для України, вільної від радянської влади. Радянський Союз, за версією радянських істориків, співпрацював з Німеччиною заради готовності підтримувати своє прагнення до світу і отримання когось тимчасового лагу для зміцнення своєї безпеки. У своєму інтерв`ю Вячеслав Ніконов переконує, що альтернативи пакту Молотова-Ріббентропа не було. Але, В’ячеславе Олексійовичу, голубе, ми нікуди не подінемося від питань, які задав в своїй книзі «Криголам» збіглий радянський розвідник Віктор Суворов. Якщо ви думали про безпеку своєї країни, навіщо, розчленувавши Польщу, треба було разом з Гітлером рубати сокирою пролом у тонкій стінці, яка ділила людоїдську Німеччину й СРСР? Чому СРСР не шукав союзу з країнами Східної Європи? Віктор Суворов питає: чому, вже проломивши коридор у стіні, що розділяла СРСР і Німеччину, ви не стали укріплювати старі кордони, не створювали другу лінію оборони, третю... п`яту. Чому не мінували дороги, мости, поля, не рили протитанкові рови?.. Чому не укріплювали і не вдосконалювали лінію укріпрайонів на старих кордонах? Чому в той період, коли треба було створювати могутній кордон, СРСР згорнув виробництво протитанкових і зенітних гармат? Чому в період після пакту було згорнуто виробництво мін? Відповідь Суворова відома: Сталін руйнував оборону, готуючись до нападу. І тоді недобре виходить. І версія ваша про розчленування Польщі не витримує критики. І співпраця вашого діда з німцями не зовсім виправдана.

В’ячеславе Олексійовичу, дорогий, я б не стала про це в принципі розмовляти - «онук за діда не відповідає», і ми не можемо жити з головою, поверненою в минуле. Але тільки навіщо ви відмиваєте дідуся? Ось років десять тому я брала інтерв`ю у ще одного знаменитого "родича". У Сергія Гегечкорі, сина Лаврентія Берії. Звичайно, він говорив про свого батька з теплотою, розповідав про те, яким він був чудовим батьком. І не відмовляючись, не відкидаючи звинувачень на адресу батька, просто додавав, що «ви зрозумійте, він був мені батьком, я пам`ятав його таким і я не можу від нього відмовитися». І на відміну від вас, покійний Сергій Гегечкорі не робив ніяких спроб представити його видатним діячем. Ви можете заперечити, що Берія - не Молотов. Берія бив людей особисто, а ваш дід тільки документи про репресії підписував. Але ці тонкощі в розмежуванні злочинів здатні оцінити хіба що фахівці, які брали участь у Нюрнберзькому процесі.

І знаєте, ця форма захисту, коли ви насмикали цитат відомих людей, дещо їх урізали і вписали в своє уявлення про дідуся, не дуже витримує критику. Ну раз ви вже говорите про коктейль Молотова (пляшки із запалювальною сумішшю), зроблений фіннами, то пригадаєте, що спочатку це ваш дідусь назвав авіаційні бомби СРСР, які полетіли на Фінляндію, «продуктовими кошиками». І лише у відповідь на це, фінни приготували коктейль для Молотова.

І потім, раз ви вже наводите цитату Черчілля, то наводьте її повністю. Вінстон Черчілль дійсно називав вашого діда людиною «видатних здібностей, холодною і нещадною». Але в цій самій цитаті він говорив, що ніколи не бачив «істоти, яка більше б підходила під сучасне уявлення про автомат». А ще писав, що «листування з ним (Молотовим) зі спірних питань завжди було даремним, і якщо в ньому стояли на своєму, все закінчувалося брехнею і образами». Але ми розуміємо, що В’ячеслав Молотов був міністром у тій епосі, керував зовнішньою політикою могутньої євразійської держави і напевно вмів конвертувати військову потужність держави в договори, які від нього вимагав Сталін. Але все це не привід для публічної героїзації Молотова і хай і непрямих, але спроб відмивання Сталіна. Навіщось ви розповідаєте, як ваш дід поважав Сталіна і не поважав Хрущова.

Давайте так. Ви приїхали, ви відкрили Російський Центр. І це добре, Україна - вільна країна. Але давайте працювати в Україні без сталінізму. Улюблений ваш Черчілль свого часу пробачив СРСР пакт Молотова – Ріббентропа, пробачив, сказавши, що «люди, які намагаються посварити минуле і сьогодення, ризикують втратити майбутнє». Наше спільне майбутнє можливе, якщо ви зрозумієте, що в сьогоденні України, ваш дідусь, який підписав закон про три колоски, - не зовсім герой.

Маша Міщенко