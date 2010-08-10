Росія у вогні. Зведення з фронтів

Записки з Російської Федерації

Просто рушится представление о стране и присосавшейся к ней власти

Где-то на трассе стояла колонна пожарных машин. Там нас остановил гаец. Че бы вы думали. Попросил бензина.

Говорю, у меня 92-й.

– Здорово! У нас только соляра...

– А кому?

– Тут погорельцы из-под Выксы, у них иномарка, она даже на 76-м ехать не может.

Нам предстала картина из фильма “От заката до рассвета”...

Муж с женой и 2-3-летним ребенком, вида, как будто они только что вырвались с того света. Одежда непонятного цвета, лица с размазанной грязью. Марку машины я не смог определить. Воможно, какой-то полноприводный кореец.

Она обгорела почти полностью. «Жив» был только моторный отсек и правая сторона. Бампера сзади не было – сгорел, заднее стекло в сеточку, боковых, со стороны водителя, тоже Левое крыло отсутствовало... Пробивались через горящий, точнее уже тлеющий, лес. Дорогу из деревни перекрыл огонь.

Но самое странное – оно ехало! Горели почти все лампочки, только кондиционер сдох.

Так они прошли где-то 150 км, может, меньше. И кончился бензин. Самое главное, деньги тоже… Все…

Мы пытались выковырять из моего бака сеточку, но не получилось.

Рассмотрев все варианты, мы с недосыпу приняли самое неправильное решение – подбросить их с канистрой, которую дали гайцы до ближайшей заправки.

Муж взял канистру и садится в машину. Жена за ним, муж ей:

– Ты куда?

– С тобой! Я тебя не брошу!

Естественно, с ребенком на руках.

Через некоторое время мне пришло в голову:

– А чего вам возвращаться, давайте я вас в Нижний заброшу. Вам куда?

– Нам некуда….

У них сгорело всё.

Самое страшное, что в этом чистилище у них обоих сгорели родители…

У них не осталось ни кого из родственников.

Есть только в Москве кто-то и где-то на Дальнем Востоке.

Они не знают даже где.

Я предложил пристроить их в Семенове. У нас есть тут где.

И даже жилье недорого можно найти. И работу.

Они думали недолго.

– Нет. Везите нас до заправки – и все.

– А потом?

– Мы как-нибудь вернемся к машине.

– ЗАЧЕМ ОНА ВАМ!?

– Она нам жизнь спасла. Мы ее не бросим…

– Не переживайте, верну я вас обратно к машине…

Заправки как-то все не попадалось, Леха, как истинный пожарный храпел…

Мы потихоньку разговорились…

И тут они мне такое рассказали…

Я даже не сразу сообразил включить камеру. Она лежала у меня между сидений объективом назад…

Весь смысл я понял, только когда в третий раз просматривал запись…

Это ни показывать, ни рассказывать нельзя. Иначе просто рушится все наше представление о всей нашей стране и людях, о присосавшихся в ней к власти…

То, с чем мы все сталкивались до этого, то, что мы слышали от друзей, знакомых, источников, приближенных и сведущих, – об этом можно забыть.

Это так, снежная пыль на вершине айсберга…

Все нутро этих тварей становится видно, когда они начинают спасать свою шкуру…

Теперь я думаю, что делать с этой записью, как опубликовать, чтобы и себя не подставить и людей...

Если не придумаю, сотру на хрен…

Я отдал им свой новый спальник, одеяло, постельное белье, запасную одежду и резервный запас еды, медикаментов и прочей фигни, которая у меня с собой всегда в машине, ну и сколько мог денег…

Спросил:

– Куда вы теперь?

– Не знаем, куда глаза глядят…

К Борчихе мы подъехали где-то с боку, по грейдеру. Через какие-то дачи. Точнее, через то, что раньше было дачами. Даже в полутьме сразу стало понятно, что мы в прифронтовой зоне.

Томболес и Нижняя Верея в том же состоянии. Полдеревни есть. Полдеревни нет.

Светало...

В Томболесе нас тормознули зачуханные, полуживые менты, спросили, куда мы едем, сказал – в Стрелку, везем друзьям воду и продукты... Попросили быть осторожнее, и сказали, что раньше шести утра обратно не пустят. Ну а нам и не надо.

Мент нас предупредил, что после Томболеса надо одевать повязки, иначе задохнетесь.

Мы попытались смастерить их из того, что под руку попалось, даже водой смочить, но у нас мало чего путного получилось, дышать через них не представлялось возможным. Ну и хрен с ними. Поедем так.

Где-то на подъезде к Стрелке опять «посусанили», но тем не менее вышли прямо на указанную точку. Нас там ждали с распростертыми руками.

Мы взяли в плен генерала, и он выделил нам технику

Где-то в самой жопе, на краю мира Нижегородской области, до Рязанской – 5 км, а Владимирская – через речку, живут два классных парня – Кирилл и Антон. Шестые сутки они не спят в деревне из 20-ти домов, в непосредственной близости от которой ползет неслышно к ним пожар. Они перепахали своими тракторами все, что можно было в округе перекопать, пытали как могли пожарных, стоящих в соседней деревне, чтобы помогли техникой... Но им выключили электричество, сказали, вас никто не будет спасать, валите отсюда.

Русские не сдаются. Просто так.

Мы пришли к ним на помощь, с желанием выкорчевать весь лес вокруг деревни и перетаскать всю воду из соседней речки... Физическая наша помощь так и не понадобилась, скорее, возымела действие моральная и гуманитарная... Парни воспрянули духом, плюс к тому же кто-то из наших «взял в плен» генерала, он посмотрел на нас, понял, что мы так не сдадимся, и спасать придется не двух человек, а двадцать, и... выделил технику.

Поразили две вещи:

1. Полное распи*ство, некомпетентности и трусость со стороны властей и лижущих им жопу.

2. Самоотверженность, профессионализм и хладнокровие рядовых пожарных.

Я видел, как они там работают. Четко, слаженно, ни одного лишнего слова, ни одного лишнего движения. Все четко, отработано и молниеносно.

Напоследок и мы попытались потушить пожар.

Мое резюме. Мы не умеем тушить пожары. Надо срочно учиться. Наши действия были малоэффективны, и бесполезны... Извиняюсь, никого обидеть не хотел, но это факт. Тушить лесной пожар надо уметь. Даже полк солдат сапогами его не затопчет.

Бывают «закрытые» пожары и «открытые» – для телекамеры

Всем уже известно, что лесные пожары бывают двух типов – верховые и низовые. Такие типы отражают принцип распространения и поведение огня. Но есть, оказывается, и такие типы лесных пожаров, которые отражают принципы и поведение чиновников и всего госаппарата.

Например, бывают «открытые» (или телевизионные) пожары — туда привозят журналистов; такие пожары попадают в сводки и показательно тушатся. А бывают «закрытые» – здесь все наоборот. О том, что горит, знают только власти, но возможности ликвидировать огонь нет. Нет здесь и пожарных, нет техники и МЧС – вся эта роскошь предназначена для борьбы с «открытым». Приходится ждать… Чем дальше пожар от населенного пункта, тем дольше он будет ждать, пока его «откроют». Иногда, впрочем, дождь оказывается быстрее.

В понедельник своего официального «открытия» дождался и пожар между деревнями Дядькино и Воскресенское в Ногинском районе Московской области. На участок в 7 гектаров стянули технику – пару пожарных ЗИЛов и шесть дорожных поливалок. Приехали глава района, начальник районного МЧС, глава сельсовета, пара шишек из правительства области. Привезли съемочные группы центральных каналов…

До этого почти неделю лес и торфяники здесь тушили пять мужиков из Ногинского лесхоза на уазиковской «буханке»… Все в измазанных спецовках, с какими-то нелепыми панамками вместо шлемов. Сами поставили помпу на озере в двух километрах отсюда. Тянули шланг. И в общем-то справлялись. На самом пике огонь тут был в пятницу-субботу, к воскресенью мужики окончательно его сбили (тлеют сейчас только торфяники на глубине 5–7 метров, испуская на поверхность дым. Правда, если не делать «заливку» участка, огонь снова поднимается наверх). Затем приехали эмчээс, военные и пр. Старую помпу убрали, поставили точно такую же, но свою. Все снималось на камеры. Та еще была помпа.

– Ценой неимоверных усилий пожарных от огня сегодня удалось спасти деревни Воскресенское и Дядькино, что в Ногинском районе, – говорит в камеру репортер НТВ".

Обидно, если Громов и Шойгу уйдут безнаказанными

Погорельцы встретили нас воодушевлено, были очень благодарны за вещи и помощь, но сквозь благодарности были видны уставшие и замученные взгляды людей, изнеможенные событиями последних дней. В селе Моховое сгорело почти все – 12 одноэтажных домов, три двухэтажных многоквартирных кирпичных дома, квартиры в многоэтажках. Без дома осталось более 130 человек. Семь человек погибло. Шойгу и МЧС не видно нигде, сегодня даже удивило его заявление о том, что пожар в Подмосковье будут тушить круглосуточно, а что же вы ждали-то столько времени?

Жалко людей, но еще большее негодование вызывает то, что никаких действий со стороны Громова нет, как и со стороны Шойгу. Обидно, если после всего произошедшего в области эти люди уйдут безнаказанными, место им в тюрьме.

Власть забыла, что солдат и пожарных надо кормить

Людям нечем питаться, нет воды и еды, не спят сутками, стоя на страже и тушении огня. На огурцах с помидорами долго не протянешь. В деревне Сноведь на помощь по тушению пожаров прислали 40 солдат-срочников и пожарный расчет МЧС. Но военное руководство и власть забыли, что их нужно кормить и поить. Питание и вода не подвозятся. Местные жители, которым и так нечего есть, кормят солдат и работников МЧС чем бог послал. Хорошо, нашелся добрый человек, который за свой счет организовал полевую кухню, в том числе и для местных жителей, и привез на свой страх и риск из города (дороги завалены сожженными деревьями, и лес периодически горит) личный генератор, крупу, тушенку, хлеб… Медикаментов тоже не привозят. У людей ожоги и травмы… "Спасаемые" сами скидываются на горючее, ищут канистры и гонят на легковушках за бензином и солярой для тракторов и бульдозеров!

Власти беспомощны и бесполезны... Москвичи сами организуют сбор вещей и продовольствия, на свои деньги закупают и ищут спонсоров, а потом развозят на своих машинах нуждающимся... Нонсенс!

Какая власть – таков и воздух…

Поверо