FPV-дрон без проблем атакував базу США в Іраці: Forbes відразу згадав 'Павутину' СБУ

Видання хвилюється за американські бази, адже ефективність дронів, особливо на опотоволокні, доведена війною РФ проти України.

В Іраку підтримуване Іраном ополчення "Катаїб Хезболла" атакувало американську авіабазу "Вікторі" за допомогою FPV-дрона. На відео чітко видно, як безпілотник безперешкодно кружляв над комплексом майже дві хвилини перед ударом і це нагадує геніальну операцію "Павутина", що провела СБУ, пише у своєму матеріалі Forbes.

Хоча атака завдала мінімальної шкоди, але головною проблемою є те, що оператор безпілотника літав над базою без жодних перешкод. На базі не знайшлось, ані засобів, ані хоча б того, хто щось би зробив для його зупинки. Якщо наступна атака дістанеться ангара з літаком чи складу боєприпасів - наслідки будуть катастрофічними, зазначається в статті.

Видання вказує ще на одну цікаву деталь: дрон керувався не радіозв'язком, а оптоволоконним кабелем. Цей метод змінює правила гри. Він робить безпілотник цілковито стійким до будь-яких видів глушіння та радіоелектронної боротьби. Радіокеровані моделі втрачають сигнал при польоті на низькій висоті, а оптоволоконні апарати тримають зв'язок навіть на висоті колін. Вони можуть приземлятися і знову злітати.

Оптичний кабель - надтонкий, легкий і міцний провід, що з’єднує дрон зі станцією керування, немов павука з його павутинкою.

Операція "Павутина" та допомога РФ Ірану

Після атаки безпілотника видання тут же провело паралелі з операцією СБУ на території РФ. Видання нагадало, що більше сотні квадрокоптерів України з дистанційним керуванням, що працюють на відстані від вантажівок, керувалися групою дистанційних пілотів, підключених через мережу мобільного зв'язку та за допомогою штучного інтелекту, і пікірували на припарковані російські літаки. СБУ заявила, що вразила понад 40 літаків і видання ставить питання: чи готові американські бази до таких подій?

Також у матеріалі зазначається, що Росія донедавна залишалася лідером у виробництві оптоволоконних дронів, принаймні за кількістю. Той факт, що підтримувані Іраном ополченці використовують їх у своїх перших відомих FPV-атаках, свідчить про те, що вони отримують російську допомогу, наголошується у статті.

Видання акцентує, що хоча спочатку волоконно-оптичні дрони на українському фронті мали радіус дії лише декілька кілометрів, зараз ця дистанція збільшилась у десятки разів. І ЗСУ й армія окупантів активно використовують оптоволоконні дрони закуповуючи їх в Китаї. У матеріалі йдеться, що у КНР підвищились ціни на волоконно-оптичний кабель у вісім разів, оскільки діють закони попиту та пропозиції.

