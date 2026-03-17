Генерал США ледь не вбився після п'янки у Києві та загубив секретні карти

Американський генерал сильно перебрав, впав і прийшов до тями зі струсом мозку. Його витівки в Україні не залишилися непоміченими. Однак сам генерал зазначив, що ніхто не забороняв йому пити.

Генерал-майор армії США Антоніо Агуто, який очолював командування з навчання та оснащення ЗСУ, загубив тубус із секретними картами в поїзді, що їхав до Польщі.

Як передає The Hill, у 56-сторінковому звіті Пентагону йдеться про те, що двозірковий генерал, який нині пішов у відставку і очолював групу сприяння безпеці України, що базується в Німеччині, привіз секретні карти з Німеччини в Україну наприкінці березня 2024 року. Після прибуття в Україну він передав контроль над ними своєму персоналу, проте кому саме – було незрозуміло.

На зворотному шляху 4 квітня 2024 року генерал забув тубус із картами в поїзді після прибуття до Польщі. Залишені без нагляду документи розшукало посольство США в Україні через 24 години.

У звіті також зазначалося, що 3 травня того ж року, під час 9-денної поїздки в Україну, Агуто був присутній на вечері в Києві, де випив чачу. Після вечері двоє свідків повідомили, що бачили, як Агуто впав і вдарився потилицею об стіну. За даними звіту, пізніше тієї ж ночі або рано вранці Агуто впав знову і вдарився лобом.

"Є докази того, що генерал Агуто отримав струс мозку середнього або важкого ступеня в результаті падінь пізно ввечері 13 травня та вранці 14 травня", – йдеться у звіті генерального інспектора.

"Медичний огляд Агуто 14 травня, а також комплексне обстеження неврологом і візуалізаційні дослідження 16 травня підтвердили наявність у нього струсу мозку", - зазначається в документі.

На своє виправдання Агуто заявив, що "діяв сумлінно" і отримав дозвіл від генерала Дарріла Вільямса, тодішнього командувача армією США в Європі, на вживання алкоголю.

"Я діяв сумлінно відповідно до вказівки генерала Вільямса, оскільки під час нашої розмови він не вказав на будь-які обмеження у вживанні алкоголю", - пояснив Агуто генеральному інспектору.

У звіті також зазначено, що після вечірки з чачею наступного дня він був п'яний під час офіційних зустрічей, зокрема з тодішнім держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Зазначається, що підрозділ, очолюваний генералом, з моменту створення у 2022 році відігравав провідну роль у координації поставок зброї Україні. Після рішення, ухваленого на саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році, ця роль була передана Альянсу.

