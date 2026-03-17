Ці бренди поза конкуренцією: названо найпопулярніші мотоцикли в Україні

У сегменті нових мотоциклів домінують бренди Kovi, Spark та Lifan.

Протягом лютого в Україні зареєстрували 2869 мототранспортних засобів. Хоч цей показник і нижчий за минулорічний, він свідчить про формування нових споживчих тенденцій. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Найбільше угод укладено у сегменті внутрішніх перепродажів - 1419. Це на 25,8% менше, ніж у січні, і на 33,9% менше, ніж торік.

Несподівано стрімко зріс імпорт вживаних мотоциклів – на 62,6% порівняно з січнем, що свідчить про бажання досвідчених покупців заздалегідь придбати якісну техніку з-за кордону.

Відео дня

Ринок нових імпортних мотоциклів демонструє стабільність: 1224 одиниці. Фіксується лише мінімальне зниження на 2,5% до попереднього місяця.

Внутрішній ринок мотоциклів

На внутрішньому вторинному ринку зберігається баланс між відомими брендами та бюджетними моделями. Лідером тут виступає Honda із показником у 156 одиниць.

Японські виробники й далі залишаються "твердою валютою" для покупців. Споживачі надають перевагу техніці, яка роками доводить свою надійність, перетворюючи лідерів сегмента не лише на засіб пересування, а й на стабільний спосіб збереження коштів.

Імпорт вживаних мотоциклів

Сегмент "свіжопригнаної" вживаної техніки залишається найбільш орієнтованим на бренди. Тут лідирують марки, які формують світову мотокультуру. До трійки лідерів входять Honda (64 одиниці), Yamaha (48) та Kawasaki (38).

Загалом українці, що купують мотоцикли за кордоном, найчастіше обирають або потужні дорожні моделі, або статусні байки для подорожей. Саме тому цей сегмент містить найбільшу концентрацію легендарних брендів, включно з американською та німецькою класикою.

Ринок нових мотоциклів

У сегменті нових мотоциклів ситуація суттєво відрізняється від інших частин ринку. Тут переважає раціональний підхід і увага до вартості. Понад 90% моделей із десятки лідерів належать брендам, які пропонують техніку для щоденного використання, логістики або початкового рівня позашляхових розваг.

Лідером став бренд, який активно розвиває нішу ендуро та кросових мотоциклів, що відображає зростаючу популярність активного відпочинку серед молоді. Йдеться про Kovi, показник якого становить 162 транспортних засоби. Одразу за ним йдуть Spark та Lifan.

Популярність бюджетних брендів пояснюється тим, що вони дозволяють придбати новий мотоцикл із гарантією за ціною, порівнянною з вживаним японським мотоциклом.

Водночас один із японських виробників утримує місце у десятці найпопулярніших навіть серед нових моделей, що свідчить про існування групи клієнтів, готових платити більше за преміальну якість навіть при покупці техніки прямо з салону.

Авторинок України – інші новини

Вас також можуть зацікавити новини: