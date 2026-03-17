Китай хоче знову купувати російську нафту після довгої перерви, - Reuters

Кілька державних компаній вже звернулися до постачальників із запитами щодо можливих закупівель російської нафти.

Великі державні нафтові компанії Китаю відновили інтерес до закупівель російської нафти після 4-місячної перерви, намагаючись уникнути дефіциту постачання спричинену війною на Близькому Сході, пише агентство Reuters.

Торгові підрозділи державних компаній Sinopec і PetroChina цього тижня зверталися до постачальників із запитами щодо можливих закупівель російської нафти. Якщо угоди будуть укладені, це будуть перші покупки з листопада 2025 року.

За даними агентства, наразі не відомо про укладення жодних угод, однак очікується, що це може відбутись найближчим часом. Попри зростання цін на нафту через війну США та Ізраїлю проти Ірану, російська нафта залишається дешевшою за альтернативні поставки з Бразилії та Західної Африки.

За словами одного з трейдерів, китайські нафтові гіганти оцінювали ситуацію, зокрема можливість вкластися у 30-денний період послаблення санкцій США, яке почало діяти 12 березня і поширюється на вантажі вже завантажених партій.

Крім того, великі компанії можуть також купувати нафту у китайських незалежних переробників або трейдерів, які вже мають у сховищах російську нафту.

"Деякі незалежні нафтопереробники готові перепродавати, тому що це приносить їм більше грошей, ніж переробка на власних заводах", - відмітило одне з джерел, залучене до торгівлі російською нафтою.

Флагманський сорт російської нафти ESPO з постачанням наприкінці квітня пропонувався приблизно $8 за барель вище за Brent. Для порівняння, бразильська нафта марки Tupi з відвантаженням у квітні востаннє котирувалася з премією у $12-$15 до Brent.

Державні компанії Китаю припинили закупівлі російської нафти наприкінці жовтня після запровадження санкцій США проти найбільших російських виробників "Роснефти" та "Лукойлу".

Ситуація в Ірані і ціни на нафту - останні новини

Як писав УНІАН, вартість "чорного золота" після початку війни на Близькому Сході суттєво зросла через бойові дії та фактичне перекриття Іраном Ормузької протоки для більшості кораблів. Ціна нафти періодично перевищує $100 за барель.

16 березня стало відомо про готовність Тегерану до перемовин стосовно безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, хоча країна не налаштована завершувати війну. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі тоді заявив, що Тегеран готовий до перемовин стосовно безпечного проходу кораблів через Ормузьку протоку.

17 березня ціни на нафту зросли після першого за майже тиждень падіння за підсумками попередньої торговельної сесії. Таким чином нафта повернулася до зростання, оскільки Іран посилив атаки на енергетичну інфраструктуру в районі Перської затоки.

