Шоу росіян з 'Ланцетами' у Києві: Флеш розкрив важливі деталі

Він зазначив, що "Ланцети" летіли без бойової частини.

Ціллю операції росіян із запуском "Ланцетів" на Київ була організація добрих новин для Путіну, а для виробників, як гарна історія для нових закупівель. Про це написав у Facebook фахівець із систем РЕБ та звʼязку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов після вивчення історії з "Ланцетом" у центрі Києва.

За його словами, останнім часом українська ППО працює дуже ефективно, а російським чиновникам дуже потрібно давати російському диктатору Володимиру Путіну і жителям РФ хоч якісь знакові новини.

"Так народжується інформаційний проєкт "Ланцетом по Києву". Для цього вони готують цілу операцію з "Шахедами" і "Ланцетами". Завдання - будь-якою ціною продемонструвати жителям РФ і верхівці РФ уламки "Ланцета" у Києві", - написав Флеш.

За його словами, використано електричний "Ланцет", хоч для такого шоу є набагато кращі вироби, щоб привернути у РФ знову увагу до "Ланцета", оскільки хайп навколо нього стих, а виробникам була потрібна якась "гарна історія для нових закупівель".

Флеш розповів, що Росія запустила на Київ 40 "Ланцетів":

"Уявіть собі, наш ворог витрачає 40 дорогих виробів, які призначені для інших завдань, лише для показухи. До "Ланцетів" додають "Шахеди" з фрагментами "Ланцетів", і вранці вся ця зграя вилітає на Київ".

При цьому зазначив, що оскільки йдеться про засіб ближнього фронтового ураження на 30-80 кілометрів, то росіяни "ловили" вітер, щоб він був в бік столиці. "Знаходять найближчу до Києва точку і звідти стартують. Шансів у базового Ланцета долетіти 200 км до Києва - нуль. Тому на "Ланцетах" знімають бойову частину, ставлять додатковий акумулятор замість бойової частини. Акумулятори замінюють на дорогі батареї нової технології", - зазначає фахівець із систем РЕБ та звʼязку.

За його словами, на такі відстані керувати "Ланцетами" по радіоканалу на висоті 1,5 кілометра можна, але не можливо атакувати.

"Уся ця процесія в польоті розтягнулася по висотах фактично від Чернігова до Києва. Наші відомства добре попрацювали, і до Києва з зграї якимось дивом дісталися кілька одиниць, які, звісно, ніякої шкоди не завдали, але уламок на Майдан все-таки занесл", - розповів Флеш.

Він зазначив, що для України ця операція тільки в плюс, знищено 40 "Ланцетів, які тепер не зможуть накоїти лиха, атакуючи нашу техніку та людей на фронтах або підстанції.

"Ми ще раз відпрацювали тактику виявлення та протидії малим повітряним цілям. Маємо можливість дослідити електроніку збитих "Ланцетів", - розповів Флеш про позитив України від російської показухи.

Удар РФ "Ланцетами" по Києву

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 березня Росія атакувала Київ. Уламки ворожого дрона впали біля монумента Незалежності, на Майдані Незалежності в центрі української столиці.

Уламки впали всього за метр від монумента. Станом на 10:45 ранку понеділка уламки вже прибрали, залишились лише сліди, обгорілі рештки скловолокна та мідних дротів. Їх зрештою також прибрали комунальники.

Видання Defense Express з посиланням на власні припустило, що дрон, який сьогодні впав поряд із Монументом Незалежності - це "Ланцет".

З цього приводу було багато сумнівів, оскільки "Ланцет" не летить на далекі відстані.

