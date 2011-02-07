Електропідстанцію для «Олімпійського» ліплять на зсувонебезпечному схилі. Хто відповість?

Поряд з будинком 5-в на вулиці Анрі Барбюса у Києві минулого тижня знищили близько двохсот дерев, півсотні кущів, аби розчистити ділянку для будівництва електропідстанції, що нібито передбачено реконструкцією НСК «Олімпійський». Будівництво електростанції планують здійснити на зсувонебезпечному схилі Черепанової гори.

До вересня на цьому місці має з’явитися трансформаторна підстанція, яка забезпечуватиме світлом НСК «Олімпійський». Втім, це не зовсім відповідає дійсності. Лише близько 20% виробленої електроенергії буде використовуватися НСК, а інші 80% - на потреби міста. Місто для цієї "світлої мети" дозволило забудовникам вирубати понад 200 здорових дерев та кущів.

Нині мешканці будинку 5-в на вулиці Анрі Барбюса оскаржують в Окружному адміністративному суді м. Києва ордер на видалення дерев та кущів, який було видано головним управлінням екології та охорони природних ресурсів Київської міської держадміністрації. Відповідно до ордеру 178 дерев, 52 кущі, 669 м.кв. газону, тобто вікові цінні насадження в центрі міста мають бути знищені з метою розчищення ділянки під будівництво електропідстанції.

Проект будівництва електростанції затвердив Кабінет міністрів України наприкінці минулого року. Всього на нову підстанцію з державного та місцевого бюджетів піде 320 млн. грн.

Цікаво, що за декілька місяців до затвердження проекту будівництва електропідстанції комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному санітарному лікареві України встановила, що ділянка на Анрі Барбюса, 5-в не придатна для будівництва електропідстанції. Бо знаходиться на зсувонебезпечному схилі Черепанової гори. Тобто підстанція може просто з’їхати зі схилу і знищити багатоповерховий житловий будинок. Якщо таке, не приведи господи, станеться, чи понесуть за це відповідальність нинішні члени Кабінету міністрів?

Мешканці будинку навпроти будівництва зібрали висновки експертів - усі вони свідчать про загрози такої авантюри.

Як відомо, державними будівельними нормами заборонено розміщувати трансформаторні підстанції у зсувних зонах.

Також загальновідомо, що вже в цьому році законом України прийнято 5-річний мораторій на видалення зелених насаджень, зокрема на урочищах зі стрімкими схилами.

У зв’язку з тим, що проектувальниками було порушено всі відомі норми розміщення трансформаторних підстанцій, а будівництво здійснюється ніби то в рамках реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський», на адресу президента Януковича, прем’єр-міністра Азарова, міжнародних організацій, керівництва УЄФА почали надходити звернення від громадських об’єднань та людей, що користуються авторитетом в Україні з проханням знайти інше місце для забудови та не знищувати зелені насадження. Борис Патон особисто звертався до Миколи Азарова з проханням розібратися в ситуації. Азаров доручив Колеснікову та Попову вирішити питання та поінформувати Національну академію наук України. Не зважаючи на те, що звернення датоване листопадом минулого року, відповіді досі не надійшло. Відповідь отримали лише від УЄФА, у ній повідомлялося, що лист передали Борису Колеснікову.

Тобто розгортається чергова нерівна битва мешканців одного з будинків в центрі столиці з владою, яка поспішає відзвітувати про успішну підготовку до проведення в Україні фінальної частини матчів з футболу ЄВРО-2012. Поки ні судові розгляди, ні звернення громадськості не зупиняють урядовців від будівництва електропідстанції «Олімпійська» на зсувонебезпечному схилі. Більше того, столичні архітектори просять мешканців не хвилюватися. Мовляв, усе заради футбольного чемпіонату, а там, хоч трава не рости.

Головний архітектор «Київпроекту» Владислав Казимирський вже після того, як почали зрізати дерева, запевняв журналістів, що «ніхто не збирається зменшувати зелені насадження». А без цієї трансформаторної підстанції, мовляв, усі можуть залишитися без світла.

Будівельники поспішають, бо об’єкт має бути завершено до вересня цього року. Обіцяють мешканцям, що наступним етапом будуть роботи з вирівнювання та штучного укріплення схилу. Мешканці впевнені, що рано чи пізно схил «попливе». Будівлі навколо стадіону і так порушують систему водопостачання, тому існує загроза, що вода почне підмивати будинок.

Очевидно, що недотримання норм проектування при виборі місця розташування електропідстанції вже призводить до неефективного та неекономного використання бюджетних коштів. Наприклад, вартість будівництва аналогічного об’єкта на рівній поверхні в міжнародному аеропорту «Бориспіль» становить 132 млн.грн., про що свідчить розпорядження КМУ від 30 червня 2010 року №1278-р.

Можливо, владі необхідно все-таки прислухатися до здорового глузду та зважити на те, що у користуванні НСК «Олімпійський» перебуває земельна ділянка площею понад 16 га, а площа, яка необхідна для будівництва електропідстанції «Олімпійська» 600 кв.м - і це дозволяє розмістити її в іншому , віддаленому від житлової забудови місці, на рівній ділянці?

Іван Сидун