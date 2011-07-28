Закінчився мотопробіг, присвячений культурі руху на дорогах

В Україні завершився мотопробіг «БайКрай», присвячений культурі руху на дорогах.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив ініціатор акції, дворазовий володар титулу «Найсильніша людина планети» Василь ВІРАСТЮК.

За його словами, мотопробіг стартував 17 липня в Києві біля Києво-Печерської лаври і завершився через дев`ять днів у точці відправлення. У пробігу взяли участі вісім байкерів, серед яких відомі спортсмени і бізнесмени - бізнесмен, автор і виконавець пісень Юрій VORON, пауерліфтер Олексій СОЛОВЙОВ, представники Української служби порятунку Дмитро ДЯТЛОВСЬКИЙ і Олександр КОРНІЙЧУК, найвідоміший байкер України Ашот «Сальвадор» АРУШАНОВ, майстер спорту з вільної боротьби, борець сумо Олег ЧЕРНУХА, бізнесмен Дмитро ГРОМОВ. Учасники пробігу подолали 5628 км 900 м по західній, центральній частині України, а також у Криму, на сході, побувавши в 25 обласних центрах країни.

Мета акції – привернути увагу учасників дорожнього руху до культури взаємин на дорогах, взаєморозуміння між автомобілістами і власниками двоколісних видів транспорту.

«Дуже важко пересуватися дорогами України, відсутня культура їзди, люди не дотримують правила, деколи не звертаючи уваги на двоколісний транспорт, оскільки не вважають повноцінними учасниками руху. Ми хотіли достукатися до очей і вух автомобілістів, щоб бути взаємно ввічливими на дорозі. Наше звернення було не тільки до тих, хто пересувається на чотириколісному транспорті, а й до наших братів теж, адже проїхавши Україною, ми побачили поодинокі випадки неадекватної поведінки молодих людей, які пересуваються на мотоциклах, скутерах – будьте взаємно ввічливими, дотримуйтесь правил безпеки на дорозі», - сказав силач.

У свою чергу А.АРУШАНОВ звернув увагу на такі проблеми на дорогах, як неувага і неповага, а деколи і хамство по відношенню до мотоциклістів, а також на поганий стан самих доріг.

«Проти цього ми і виїхали. Наш месидж був у тому, щоб цього стало якомога менше. В ідеалі, щоб на дорогах панували культура і взаєморозуміння», - додав він.

При цьому О.ЧЕРНУХА зазначив, що серед причин ДТП – відсутність на дорогах у 99% випадках аварійної півтораметрової зони.

За інформацією байкерів, під час пробігу вони стали свідками двох аварій, коли були збиті автомобілями велосипедист і мотоцикліст.

За словами борця сумо, пробіг зміг об`єднати байкерів різних міст, які обмінювалися досвідом вирішення своїх проблем.

О.ЧЕРНУХА додав, що слід міняти стереотипи про те, що байкер «брудний, із сигаретою, п`яний, матюкається, щоб люди зрозуміли, що ми цілком інші люди».

«У кожному байкері присутнє дитинство в хорошому розумінні цього слова. Ми хотіли б цим поділитися», - сказав він.

О.КОРНІЙЧУК зазначив, що під час мотопробігу була зібрана інформація про автодороги в різних регіонах, яку планується передати в ДАІ. Також Українська служба порятунку інформувала зустрічних про правила надання першої медичної допомоги при аваріях з мотоциклістами.

За словами В.ВІРАСТЮКА, бюджет акції склав близько 97 тис. грн.

Прес-секретар мережі АЗС ОККО Олесь ПОГРАНИЧНИЙ зазначив, що акція відбулася за підтримки мережі АЗС ОККО і управління ДАІ МВС України.