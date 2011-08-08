Про підтримку реформ, арешт Тимошенко і «дві України»

Якщо в країні йде мова про реформи, вони не можуть відбуватися лише «технічно», самі по собі, поза суспільством і без підтримки суспільства. Тим більше, якщо існує необхідність завідомо непопулярних реформ. Жодні системні зміни в країні не можуть відбутися без розуміння і підтримки народу. Арешт Юлії Тимошенко миттєво повернув Україну в зовсім іншу риторику – політичного та партійного протистояння. Справа правомірності й необхідності перегляду газових угод між Україною та Росією з розгляду по суті переведена винятково у політичну. Мова йде не просто про суд над державним службовцем високого рангу, а над лідером політичної опозиції. Тому дотримання всіх формальностей, і процедур повинно бути бездоганним. Саме так дивиться на подібні справи міжнародне співтовариство, про що свідчить його бурхлива негативна реакція.

Цим новим протистоянням була реанімована виборча технологія про «дві України». Реформи ж повинні здійснюватися з єдиним обґрунтуванням: одна держава, одна нація. Ця подія несподівано відтінила іншу величезну проблему – хаос в українській гуманітарній галузі, якою одноосібно керує, чи якою радше маніпулює, Дмитро Табачник. Його ідеологічна заангажованість надзвичайно шкодить як суспільству, так і партії влади, оскільки в сучасній Україні немає запиту на розкол, а лише на об’єднання і згуртування. Протягом останнього часу з відкритих джерел, різноманітних звернень і публікацій можна зібрати багато інформації про діяльність Дмитра Табачника, яка суперечить державним інтересам України. Зокрема:

- непрозорий розподіл обсягів державного замовлення у вищих навчальних закладах, пов’язаний з такими наслідками, як підвищення соціальної напруги в суспільстві, відсутністю об’єктивних критеріїв та розподіл цих державних ресурсів «у ручному режимі», приховування інформації про дійсні обсяги державного замовлення по різних ВНЗ (порушення Закону України «Про доступ до інформації»);

- дискредитація зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО);

-комерціалізація і монополізація збірників завдань для підсумкових контрольних робіт для учнів 5-8 класів, аврально впроваджених за три місяці до їх проведення, а також за відсутності відповідних текстів в електронному доступі на офіційному веб-порталі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України впродовж двох місяців;

-непрозора ситуація із забезпеченням шкіл підручниками;

-просування у проекті нового Закону України «Про вищу освіту» таких норм, які суперечать принципам університетської автономії та імітують Болонський процес, що унеможливлює розвиток в Україні сучасних конкурентоздатних університетів.

Сьогодні потрібно не лише реформувати освіту, але насамперед зупинити процес її деградації. Розвиток національної економіки, держави, суспільства безпосередньо залежить від науки та освіти. Розумна, виважена освітня політика є складовою частиною ідеї об’єднання України заради розвитку.

Отже, що має зробити влада? По-перше, змінити запобіжний засіб щодо Юлії Тимошенко і звільнити її з-під арешту. По-друге, запровадити посаду віце-прем’єра з гуманітарних питань, який би відповідав за формування державної політики, спрямованої на інтеграцію суспільства. По-третє, із своєї посади має бути звільнений Дмитро Табачник як постать одіозна і непрофесійна. Без цих негайних кроків шанс повернутися до розмови про реформи буде втрачений.

Сергій Квіт, президент Національного університету «Києво-Могилянська академія»