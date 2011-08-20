На "марш повій" вийшли більше 2 тисяч осіб

Близько двох тисяч відверто одягнених жінок і чоловіків вийшли на так званий "марш повій" у Кейптауне, повідомляє Бі-бі-сі.

Учасники маршу висловили свій протест проти високого рівня насильства щодо жінок в Південно-Африканській Республіці.

За статистикою, в період з 2009 по 2010 рік в ПАР відбулося більше 55 тисяч зґвалтувань і сексуальних нападів. За даними поліції, кількість випадків насильства зросла на 20% порівняно з минулим роком.

Подібні марші проводяться в багатьох країнах світу, в серпні схожі акції пройшли в Індії і Німеччині.