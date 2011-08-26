В України хлинули ганебні інвестиції

Цинізм нинішніх правителів вразив днями вже вкотре. Вони знову без краплі збентеження говорять на «чорне» - «біле», вихваляючись «досягненнями», яких слід соромитися.

Так, днями перший віце-прем`єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій Клюєв заявив, що динаміка економічних показників свідчить про вихід України з інвестиційної кризи. Аргументував він цей свій висновок, зокрема, висхідним трендом показників прямих іноземних інвестицій (П.І.І.) в країну. За словами Клюєва, із застереженням, що це попередні дані, обсяг П.І.І. до України в першому півріччі 2011 року збільшився до 3 млрд. дол. США порівнянл з 2,1 млрд. дол. за аналогічний період минулого року.

І річ навіть не в тому, що перший віце-прем`єр значно перебільшив цифру. І Держстат України подає в різних звітах кілька показники, що відрізняються між собою: в експрес-випуску статистичного відомства можна прочитати, що величина П.І.І. за перше півріччя цього року склала 2 452,4 млн. дол., а з даних в основній таблиці випливає, що цей обсяг рівний 2 497,7 млн. дол.

До речі, президент Янукович теж «грішить» з показниками іноземних інвестицій. «Я бачу сучасну країну, яка динамічно розвивається, де малий бізнес на підйомі, творчість розцвітає, ринок набуває сили після виснажливої рецесії. Тільки минулого року обсян прямих іноземних інвестицій зріс на 35%», - написав він нещодавно у статті «Україна: наше майбутнє з Європейським Союзом» в газеті The Wall Street Journal. І це теж неправда, оскільки насправді об`єм П.І.І. за 2010 рік збільшився порівняно з 2009 роком лише на 8,8%. Але набагато важливішою є структура іноземних інвестицій - зокрема, з яких держав і в яких розмірах вони надійшли.

Тож погляньмо, хто ж «побавив» найсильніше Україну іноземними інвестиціями в поточному році! До того ж, ця інформація проллє світло на причину, з якої пан Клюєв і інші представники влади не поспішають знайомити громадськість з географічною структурою П.І.І.

Отже, більше за все надійшло П.І.І. за перше півріччя ц.р. від «інвесторів» з маленької острівної держави Кіпр - 1705,0 млн. дол. Причому, за сумарним обсягом інвестицій до України за всі роки незалежності цей острів також займає перше місце - 7365,5 млн. дол. або 24,6% загальної величини П.І.І. станом на 1 липня 2011 року. З Німеччини, яка на другій позиції за сумарними розмірами прямих інвестицій до України, за перші 6 місяців 2011 року прийшло лише 288,6 млн. дол.

При цьому і економічним експертам, і уряду добре відомо, що собою являють кіпрські «інвестиції». Це кримінальні гроші, які виведені раніше на кіпрський офшор з метою ухилення від сплати податків українськими і російськими бізнесменами, а потім відмиваються під виглядом прямих іноземних інвестицій до України.

Тепер пропонуємо подивитися, в яких обсягах у різні роки надходили до України «інвестиції» з Кіпру, і яка їх частка в загальних розмірах інвестицій за ці періоди (за даними Держстату):

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1-е півріччя 2011 П.І.І, млн. дол. 1696 8021,3 4810,8 8303,4 6234 4303,4 4681 2497,7 ПІЇ з Кіпру, млн. дол. 256,4 526,4 1449,7 2930,1 1741,1 910,3 1321,4 1705,0 Частка ПІЇ з Кіпру в загальній величині (%) 15,1 6,6 30,1 35,3 27,9 21,2 28,2 68,3

Особливу увагу варто звернути на останній рядок, що демонструє динаміку відсотків кіпрських «інвестицій» у загальній величині інвестицій. При цьому незайве буде пригадати і про те, уряди під чиїм керівництвом правили в країні в той чи інший періоди.

Як бачимо, в 2005 році, коли прийшов уряд Тимошенко, активність «кіпріотів» істотно вщухла (у відносному вимірі) порівняно з 2004 роком, який був останнім роком прем`єрства Януковича за президента Кучмі. У 2006 році, коли уряд очолювали Єхануров і Янукович, гроші з Кіпру потекли річкою до України, а в 2007 році, коли правив майже весь рік прем`єр-міністр Янукович, їх потік зріс ще сильніше. У 2008 році Кабмін очолила знову Тимошенко, і частка кіпрських «інвестицій» знову пішла на спад. У 2009 році цей показник ще більше знизився. Але в 2010 році в Україні до влади прийшла команда Януковича-Азарова, і кіпріоты-«інвестори» знову пожвавилися. А 2011 року вони встановили рекорд своєї активності, сформувавши більш як 2/3 загального обсягу П.І.І. до України.

Вельми красномовна динаміка, чи не так? До цього залишається тільки додати, що лідером серед країн, куди прямують інвестиції з України, також є Кіпр. Станом на 1 липня ц.р. обсян інвестицій на цей острів від українських «інвесторів» склав 6383, 9 млн. дол., а це 92,1% усіх прямих інвестицій з України за кордон. Левова ж їх частка пішла з Донецької області - зокрема, з компанії SCM, що належить депутатові від Партії регіонів Ринату Ахметову.

Остання обставина в світлі викладеної інформації навряд чи видається дивною. І також очевидно, що в Україні зараз править бал тотальна корупція, у зв`язку з чим все сильніше і погіршується інвестиційний клімат. Невипадково, що такий клімат для інвесторів, який нині створений у країні владою, подобається лише «кіпріотам».

Олександр Безкоровайний