Суд відхилив апеляцію жінки, яка зрізала Януковича з вінка (фото)

Пенсіонерка Галина Швидка біля будівлі Апеляційного суду Києва.

Цього дня відбувся розгляд апеляції Галини Швидкой щодо її арешту на 10 діб за відрізану стрічку з ім`ям Януковича на вінку біля пам`ятника Тарасу Шевченку.

Апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів. Швидка та її адвокати намагалися довести, що вона висловила свою громадянську позицію. Суд не прислухався до цих доводів і залишив чинним звинувачення в хуліганстві.

24 серпня в Києві на знак протесту проти політичних репресій і встановлення диктатури в Україні Швидка відрізала прізвище Януковича від стрічки на його вінку Тарасу Шевченку. Пенсіонерку заарештували на 10 діб. Міліція в суді стверджувала, що вінок належить Януковичу, і своїми діями Швидка пошкодила його майно.

Фото Олексія Чернишова / УНІАН