Суд відхилив апеляцію жінки, яка зрізала Януковича з вінка (фото)
Галина Швидка відсиділа 10 діб
Пенсіонерка Галина Швидка біля будівлі Апеляційного суду Києва.
Цього дня відбувся розгляд апеляції Галини Швидкой щодо її арешту на 10 діб за відрізану стрічку з ім`ям Януковича на вінку біля пам`ятника Тарасу Шевченку.
Апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів. Швидка та її адвокати намагалися довести, що вона висловила свою громадянську позицію. Суд не прислухався до цих доводів і залишив чинним звинувачення в хуліганстві.
24 серпня в Києві на знак протесту проти політичних репресій і встановлення диктатури в Україні Швидка відрізала прізвище Януковича від стрічки на його вінку Тарасу Шевченку. Пенсіонерку заарештували на 10 діб. Міліція в суді стверджувала, що вінок належить Януковичу, і своїми діями Швидка пошкодила його майно.
Фото Олексія Чернишова / УНІАН