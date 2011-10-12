Колишній прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко засуджена до семи років позбавлення волі.

Протягом трьох років їй заборонено займати посади на держслужбі. Крім того, за рішенням суду, Тимошенко повинна відшкодувати Нафтагаз майже 200 мільйонів доларів збитків, які компанія понесла в результаті газових угод, укладених e 2009 році.

Експерти кажуть, що цей вирок погіршить відносини між Україною та Євросоюзом і не дасть жодних аргументів на газових переговорах з Росією.

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А тепер послухай казку, дружок!

Якось йшла прем`єр Юлія Тимошенко квітучим Хрещатиком, а навколо кипіло щасливе життя українців, які прямо таки захлинаються в енергоносіях.

Тимошенко зайшла в кабінет і перед нею поклали кілька альтернативних пропозицій щодо газу - одна краща за іншу!

Але вона, гадина, люто ненавидячи свою ж батьківщину - Україну, і змовившись з Путіним, підписала угоду саме з Москвою.

Ось така вона редиска, дружок!

Смішно?

Безумовно!

Так от, так само смішним і пародійним є винесений їй вирок.

Поздоровляю українців - сьогодні вони прокинулися в іншій країні!

У країні, в якій, при всій нелюбові до «москалів», старанно у них вчаться.

Виявилося, що зробити з басманного правосуддя печерське дуже просто: потрібно просто взяти папірець з прокурорським звинуваченням і, висунувши кінчик язика, старанно переписати його на інший папірець, тільки з заголовком «обвинувальний висновок».

Також треба не забути подивитися, скільки років просить дати Тимошенко прокуратура.

І оголосити саме цей термін.

Але, оскільки Україна в справі дискредитації своєї судової системи робить лише перші кроки, то необхідно ще припаяти компенсації близько 190 мільйонів доларів (!).

Тобто Печерсько-Басманний суд на повному серйозі вимагає від Тимошенко відшкодувати цю суму!

Суддя п`яний був, чи що, коли писав подібне?!

Ідіотський ходорковський вирок Тимошенко дурний настільки, що, власне, повністю нівелює вкрай важливе питання: чи винна колишній прем`єр, і в чому вона винна?

І якщо винна, то що робити керівнику країни, якщо справа йому викручують руки завищеною знущальною ціною за газ, а ліворуч стоїть його країна, життя якої без цього газу може зупинитися.

Примітивний вирок за статтею «перевищення повноважень» пояснює лише те, що Тимошенко не слідувала якимось інструкціям, однак не пояснює, як поводитися Януковичу, коли Москва, при нагоді, якщо він сильно захоче в Європу і НАТО, затисне його дітородні органи в лещата такої ж завищеної ціни.

І вже йому доведеться для себе вирішувати - або дещо порушити, але дати газ.

Або сидіти на лаві підсудних, кричати про порушення прав людини і дивитися в скляні очі судді-копіювальника.

Що ж, Тимошенко відправляється у в`язницю, отримавши 7 років.

Однак Янукович на цей же термін отримує дуже сильний геморой.

І він буде загострюватися кожен день, коли з президентського кабінету будуть лунати крики про вільну і демократичну країні, яка прагне до Європи.

Про Україну, сповнену правосуддя.

Матвій Ганапольський, радіо "Эхо Москвы"