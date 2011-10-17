Лотерейний оператор «М.С.Л.» розіграв 15-ту квартиру в Києві

5 жовтня будівельник з Хмельницького виграв квартиру в Києві вартістю 500 000 грн. від лотереї «ХТО ТАМ».

Як повідомляє лотерейний оператор «М.С.Л.», це вже 15-та виграна квартира в Києві в цьому році.

26-річний Андрій СЯНДЕРА - професійний будівельник, все життя займається будівництвом і ремонтом. У нього своя невелика дружна бригада, разом з якою він робить євроремонти. Заробітки непогані, але родині з двома малолітніми дітьми накопичити грошей на власну квартиру було нереально, розповів А.СЯНДЕРА. Тому, коли одного разу дружина Марина запропонувала чоловікові взяти участь у телевізійній квартирній лотереї «ХТО ТАМ», він погодився. Їм пощастило потрапити в студію. А коли це сталося, у них була тільки одна мета - виграти головний приз, розповів А.СЯНДЕРА.

Переможці вирішили взяти головний приз грошима - за 500 000 гривень у Хмельницькому можна купити двох або навіть трикімнатну квартиру.

*** «ХТО ТАМ» єдина в Україну квартирна лотерея, яка дає можливість виграти 500 000 грн. миттєво і квартиру в телестудії. З 2004 по 2011 рік у «ХТО ТАМ» було виграно 337 квартир.