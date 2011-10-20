Королевська: Світовий банк визнав неефективність реформ в Україні

Зниження позицій України в рейтингу Світового банку свідчить про повний провал економічної політики уряду і неефективність реформ, які влада проводить ось вже 1,5 року.

Про це УНІАН заявила народний депутат України (фракція «БЮТ – Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи публікацію рейтингу Doing Business 2012, в якому Україна опустилася зі 149 на 152 місце.

На думку депутата, дані рейтингу свідчать про те, що реформи в Україні лише погіршують стан бізнесу. «Світовий банк визнав неефективність реформ в Україні, і це об`єктивна оцінка. Показово, що Україна в загальному рейтингу Doing Business 2012 займає позицію після африканської країни Ліберії, зруйнованої внаслідок багаторічної громадянської війни. Нас обійшли такі країни як Буркіна-Фасо, Гамбія і навіть Гондурас. Дані рейтингу красномовно говорять про повний провал економічної політики уряду і неефективність реформ, які влада проводить ось вже 1,5 року», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету вважає, що за останні два роки Україна знизила свою конкурентоспроможність на зовнішніх ринках. «Рейтинг Doing Business оцінює не абстрактні макроекономічні показники, які так любить демонструвати наш уряд. Він оцінює спроможність влади створити комфортні умови для роботи бізнесу в країні. У більшості випадків це потребує лише професіоналізму і політичної волі. На жаль, звіт Світового банку свідчить, що український уряд не має ані першого, ані другого. У результаті країна все більше відкочується назад, у 90-і», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Політик зазначила, що після ухвалення ініційованих нею законів про принцип «мовчазної згоди» і декларативний принцип, що полегшує ведення бізнесу, Україна одержала 121 місце в цьому розділі рейтингу. «Тоді у нас з`явилася надія, що після проведення низки реформ у сфері перегулювання ми дуже швидко просунемося вгору. Проте дії уряду в цій сфері лише погіршили ситуацію у підприємництві, а ухвалення репресивного Податкового кодексу призвело до масової відмови людей займатися приватним бізнесом, закриття малих і середніх підприємств або переходу їх у тінь. Гірко усвідомлювати, що за той самий час низка країн третього світу в результаті проведених реформ значно поліпшила свої показники в рейтингу Світового банку. Йдеться про такі країни як Сенегал, Сьєрра-Леоне, Бурунді, Сан-Томе і Принсіпі. Україна стала, мабуть, єдиною державою, яку за рахунок проведення відразу декількох реформ змогла знизити позиції в рейтингу», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету ВР вважає, що дані Світового банку повинні стати стимулом для уряду переглянути хід і ідеологію проведення економічних реформ у країні. «Важливо зупинити негативні тенденції в економіці і поставити крапку в псевдореформах, декларованих владою. Я внесла до парламенту низку законопроектів, розроблених у тісній співпраці з Радою підприємців. Швидке ухвалення пакету «Народних реформ» дозволить поліпшити ситуацію з веденням бізнесу в Україні і активізувати економічну активність людей», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За інформацією прес-служби Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, рейтинг Світового банку Doing Business публікується один раз на рік і оцінює рівень легкості ведення бізнесу в країні, а також хід економічних реформ. За останній рік реформи проведені в 53 країнах, що свідчить про високу конкуренцію і жорстку боротьбу за залучення капіталу. У доповіді СБ наголошується, що за минулий рік Україна провела 4 структурні реформи. Незважаючи на це, за рядом показників позиції країни залишаються одними з гірших у світі.

Податкова реформа, проведена урядом, не змогла зсунути країну з передостанніх місць рейтингу – 181 позиції зі 183 можливих. Критика продовжує звучати стосовно кількості платежів (135), часу на адміністрування податків (657 годин на рік), і загального податкового навантаження на бізнес (57,1%).

У сфері отримання дозволів на будівництво вітчизняна економіка також опустилася на 180 місце з дуже високими показниками тривалості отримання дозволів – 375 днів. Дуже незадовільно оцінюється ситуація у сфері підключення до електромереж (169 місце). 11 процедур, тривалість ухвалення рішень (274 дні) і загальна вартість роблять непривабливими в Україні проекти з будівництва і інфраструктурного розвитку. Не кращим чином йде справа з реєстрацією власності – 166 місце. І знову критика Світового банку звучить відносно зарегульованості в Україні процедур, що вимагають від інвесторів надмірної витрати часу (117 днів). Разом з цим незадовільним залишається рівень захисту інвесторів – 111 місце, у сфері якого уряд України не зробив ніяких змін.