«Спершу страта, а тоді вирок!»

10:34, 22 жовтня 2011
Разное
4933 0

Ці дурнуваті слова ошалілої від своєї нібито безмежної влади Королеви з «Аліси в Країні Чудес» Льюїса Керрола стали свого роду символом самодурства та нехтування законом. І сьогодні вони пригадалися авторові під час читання інтерв`ю Януковича, опублікованого відомим німецьким виданням Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Президент України взяв і закликав пані Тимошенко «для досягнення компромісу» розповісти «українському народові правду про те, чому вона порушила закони України».

Оце тобі компроміс, додасть автор від себе. Признайся у злочинах – а ми подумаємо, чи тебе помилувати. Автор аж ніяк не є фаном Тимошенко, але ж її провину в суді не довели. І це є юридичний та медичний факт. Де корисливий умисел? Чортма.

Мусила б Юлія Володимирівна визнати помилку, веде далі Янукович. «Але вона ніколи не робила цього. Вона стверджує, що всі інші винні в тому, що сьогодні Україна платить за газ більше, ніж будь-яка інша європейська країна», - зазначив президент. Так і не пояснивши, чи знайшли слідчі бодай копійку з цих надмірних витрат у кишені білого пальта від «Луї Віттон». А помилка – не злочин.

Не забув Віктор Федорович пригадати й свідчення російського генерал-полковника Олійника.

“...Якби не було процесу в Росії, де було засуджено до шести років позбавлення волі й також ув’язнено генерал-полковника Олійника: у цьому злочині Тимошенко була задіяна безпосередньо, особливо у випадках, де була зацікавленість з боку співробітників міністерства оборони Росії”, - впевнено сказав він.

Після цього журналіст німецького видання, явно спантеличений, бо його свято привчали з ранніх кіндер-років поважати такий принцип, як презумпція невинуватості, поставив логічне питання: “Як ми можемо говорити про незалежну судову систему, якщо ви як президент заздалегідь так чітко засуджуєте Юлію Тимошенко? Хіба це не спроба вплинути на суд?”

На це Янукович відповів:

“Ця інформація була вже опублікована ЗМІ. Вона не є таємницею. Знову ж таки, я категорично проти того, щоб на будь-якому рівні здійснювався вплив на роботу правоохоронних органів і судів. Інформація, яку я вам надав, відома з попередніх процесів”.

Йой! Це ж скільки інформації, підкріпленої документами, було опубліковано у ЗМІ щодо багатьох високопосадовців нинішньої влади – і тих, хто в уряді, і тих, хто на Банковій, і тих, хто, даруйте, живе в Межигір’ї. Каявся хтось з них, повертав щось державі? Я вже не кажу про незаконну зміну Конституції, про Харківські угоди та багато інших протизаконних діянь.

Про них теж дуже багато написано у ЗМІ.

А каятись має лише Вона та Луценко, ну ще хіба ще пара-трійка дрібних нинішніх можновладців, котрі з якихось причин не “вписались” у нинішню вертикаль або ж яких треба публічно висікти задля демонстрації тези “перед законом всі рівні”.

...«На тебе ж, любонько, здається, ніколи дур не находить? - звернувся Король до Королеви.

- Ніколи! - ревнула Королева й пожбурила чорнильницею в Ящура.

- Правда, не находить? - перепитав Король, лукаво мружачи очі.

- Ні! Ні! - затупотіла ногами Королева.

- Тоді суддя тут правди не знаходить, - сказав Король, з усміхом обводячи очима залу.

Запала гробова тиша.

- Це каламбур, - ображено додав він, і всі засміялися.

- Нехай присяжні обміркують вирок, - повторив Король уже чи не вдвадцяте за день.

- Ні, ні! - урвала Королева. - Спершу страта, а тоді вирок!

- Нісенітниця! - голосно вигукнула Аліса. - Як могло вам таке прийти в голову!

- Замовкни! - крикнула Королева, буряковіючи.

- Не замовкну! - відповіла Аліса.

- Відтяти їй голову! - вереснула Королева.

Ніхто не ворухнувся.

- Та хто вас боїться! - сказала Аліса, яка на той час уже виросла до своїх звичних розмірів. - Ви ж просто колода карт!»

Вибачте за довгу цитату, але вона якнайкраще передає суть того, що відбувається нині в Україні. Хіба що статева приналежність правителя трохи не та. Але, погодьтесь, це деталь більше технічного характеру.

По суті наш «Королева» почав страту своєї ворогині ще 5 серпня, коли її запроторили за ґрати. І це було майже за два місяці до вироку інфантильного, на решту всього життя переляканого судді гаріпоттерівської зовнішності, який безперестанку бігав до дорадчої кімнати тихо порадитися сам із собою.

А навіщо чекати? Спершу страта, а тоді вирок!

Але чи варто тоді дивуватись, що через якийсь час нинішні владні верховоди виявляться засмальцьованою колодою відіграних політичних карт. Просто народ знову виросте до свого справжнього розміру.

Микола Писарчук

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter