Камо грядєши, владо України?

Угода про зону вільної торгівлі з СНД не лише нічого позитивного не дає Україні, але й затягує Україну в багатоступеневий лабіринт узгоджень з країнами СНД і країнами Митного союзу. При цьому, якщо одній з країн Митного союзу збільшення експорту України в СНД не сподобається, то згаданого збільшення експорту попросту не відбудеться, оскільки положення Договору про створення Митного союзу мають вищу юридичну силу над положеннями Договору про вільну торгівлю. Таке положення зафіксоване в Договорі про створення Зони вільної торгівлі в СНД. Тобто, згаданий Договір – „фільчина грамота”, у чому Україна зможе пересвідчитися вже упродовж 2012 року.

Росії вигідно здійснити жест „доброї волі” з трьох причин:

- перед виборами російського парламенту і президента продемонструвати своїм виборцям, що процес втягування України в Російську імперію отримав успішний старт;

- запевнитися, що Україна, на відміну від Грузії, з радістю підпише згоду на вступ Росії до СОТ, навіть не вимагаючи від Росії встановлення справедливих цін на газ і тарифів на його транзит в Європу;

- черговий раз продемонструвати світові, що українські лідери звичайні „лохи”, які не здатні зрозуміти, що підписують, а підписавши чергову „ловушку”, не зможуть досягти жодного позитиву. Тобто продемонструвати, що вони не здатні вирішувати жодних проблем , які стоять перед Україною.

Підтвердженням цього є показна згода Росії пропустити через свою територію туркменський газ в Україну. Але не зараз, і не з січня 2012 року...... а через півроку. Не пропустять, або „загнуть” такі тарифи на його прокачку через свою територію, що туркменський газ для України стане дорожчим російського. А якщо й пропустять, то з України здеруть 300 процентів штрафу від суми зменшення закупівель газу в Росії. Якщо й не „здеруть”, то розмір штрафу все рівно „повисне” як заборгованість України перед Росією. Але час на узгодження процедур з отримання туркменського газу через територію Росії буде втрачено Україною для будівництва терміналу в Одесі для зрідженого газу.

Чим керувалися державні мужі України, підписуючи згаданий нікчемний папірець? - Логікою Ганни Герман - продемонструвати Європі, що до України залицяється не лише європейський, але й російський „кавалер” і українська влада може повибрикуватися як вередлива дівка. Або попросту – шантажувати Європу „російським кавалером”.

- Продемострувати, що європейські цінності - свобода, права людини справедливий суд, вільні вибори їм не прийнятні, оскільки не для цього вони йшли до влади...

Якщо в Україні будуть дійсно вільні вибори, можна впевнено сказати, що нинішня влада „служить народу” останній термін.

Що ж стримує українську владу від повної інтеграції в Митний союз, в Євроазійський простір, в союз слов’янських народів, в „Третій Рим” Москви?

Таких факторів три:

- активи олігархів і політична влада Партії регіонів однозначно будуть відібрані в них можновладцями з Росії;

- самі українські олігархи і верхівка Партії регіонів стануть „гастарбайтерами” в керівництва Росії, якщо не емігрують і якщо залишаться живими в процесі „передачі майна”;

- емігрувати в цивілізовані країни, без наступного суду над ними, їм не вдасться;

Патріотизм української влади як фактор не слід приймати до уваги, бо він - відсутній.

Що ж стримує українську владу від повної інтеграції в Європейський Союз? - Стане неможливим безкарно грабувати населення України. А жадібність не дає змоги зупинитися на "досягнутому".

- Треба буде постійно підвищувати життєвий рівень українців, європейські рівні пенсійного і медичного обслуговування, освіту. А жадібність не дає змоги олігархам поділитися з найнятими працівниками.

- Треба буде забезпечити вільні вибори, права і свободи людини і захист їх в судах на такому ж рівні, як в Європі. Але тоді доведеться перейняти європейську культуру поведінки влади з народом, або втратити владу на чергових виборах.

Для нинішньої влади України будь-який варіант інтеграції неприйнятний. Глухий кут. Тому в зовнішній політиці вони обрали за найвищий розум політику, озвучену Ганною Герман, – політику нібито перебірливої дівки – „фліртувати” і не приєднуватися до жодної з груп країн - ні до європейської, ні до євроазійської, щоб виграти побільше часу на подальше розграбування економіки України і її громадян, а там ... будь-що буде, „прарвьомся”. Це логіка грабіжників.

Куди веде такий шлях? Сьогодні в Місураті відкрито вільний доступ для фотографування на фоні тіла Муамара Каддафі....

Володимир Пилипчук, народний депутат України 1-го та 2-го скликань, академік Академії економічних наук України, професор