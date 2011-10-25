Медведєв та Путін сіли за комбайни

Президент Росії Дмитро Медведєв і прем`єр-міністр Володимир Путін, які приїхали у вівторок до Ставропольського краю, подивилися на збирання врожаю кукурудзи на сільськогосподарському підприємстві "Батьківщина" і самі спробували попрацювати комбайнерами, повідомляють РІА "Новости".

Медведєв і Путін приїхали на поле разом у кортежі. Директор "Батьківщини" повідомив, що цього року підприємству вдалося зібрати найбільший з моменту його створення урожай.

Главі держави і прем`єру продемонстрували сільгосппродукцію, яку вирощує підприємство: льон, соя, пшениця, рапс.

Потім президент і прем`єр попрацювали на двох комбайнах. Поруч з кожним сидів досвідчений комбайнер, який допомагав інструкціями, але Медведєв і Путін керували своїми машинами самостійно.

"З почином. Хороше відчуття і кабіна зручна", - сказав Медведєв, покинувши кабіну комбайна.

"Супер! Мені сподобалося", - у свою чергу заявив прем`єр.

Він зазначив, що їм вдалося зібрати понад 10 тонн кукурудзи.

"Як ділити будемо?", - запитав з усмішкою Медведєв.

"Зважимо і поділимо. Ми зібрали по 6 тонн", - сказав Путін.

Медведєв повідомив, що комбайн дуже хороший, але там є нюанси, які потрібно довести до ладу - так, за його словами, вважають механізатори.

На зустрічі з працівниками сільського господарства та активом "Єдиної Росії" президент і прем`єр поділилися враженнями від збору урожаю.

"Техніка сучасна, російська, що особливо приємно", - сказав Медведєв, зазначивши, що навіть за відсутності спеціальних навичок за короткий час можна навчитися їздити на комбайні.

"Не знаю, що буде з оплатою (за збирання врожаю), але в будь-якому випадку навички придбали, так що можете мати нас на увазі, запрошуйте (на роботу)", - пожартував Медведєв.

Путін підтвердив, що машиною легко керувати. Він сказав, що вперше їздив на комбайні, а президент повідомив, що їздив на машині вдруге, проте вперше збирав урожай. На комбайні можна не тільки урожай збирати, а й дівчат катати, пожартували вони.