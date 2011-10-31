Жигулі зіткнулися з пасажирським автобусом: 2 загиблих, 3 травмованих

На Львівщині при зіткненні «Жигулів» з пасажирським автобусом двоє осіб загинули, ще троє отримали травми.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ МВС України.

За їх даними, дорожньо-транспортна пригода сталася 29 жовтня о 20-й годині поблизу с. Пасіки Зубрецькі Пустомитівського району.

Водій автомобіля «ВАЗ-21011» при виконанні обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з маршрутним автобусом «БАЗ».

Після зіткнення обидва транспортні засоби загорілися.

Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля «ВАЗ» загинули на місці пригоди, а троє пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження. У салоні автобусу, що здійснював перевезення за маршрутом «Львів – Романів», в момент зіткнення перебували 9 осіб. Триває слідство.