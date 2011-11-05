На Харківщині школярі знайшли автомат Калашникова, який вирішили здати на металобрухт.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, про знайдену зброю в міліцію повідомив мешканець селища Абазівка, який забрав зброю у двох підлітків, які несли її до пункту прийому металобрухту.

За словами чоловіка, поблизу свого будинку він зустрів двох хлопців, в руках одного з них був великий поліетиленовий згорток. Дорослий вирішив перевірити, чи не винесли дітлахи щось із його двору. Коли ж побачив там автомат Калашникова, одразу зателефонував за номером «102».

«Автомат знайшов учень сьомого класу місцевої школи. Він разом із братом збирав металобрухт в пересохлому руслі річки Берестова. Побачив біля дерева присипаний землею пакунок, перетягнутий металевим дротом. Зацікавився, що ж у ньому. Виявилося, іржавий автомат. Підлітки вирішили віднести небезпечну знахідку до пункту прийому металобрухту», - повідомили в міліції.

Хлопці розповіли, що на отримані гроші вони хотіли купити морозиво та інші солодощі.

Наразі автомат АК-74М вилучено та направлено для проведення всіх необхідних експертиз. Триває подальша перевірка, зазначили у ВЗГ.