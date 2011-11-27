З палаючого будинку рятувальники винесли двох дітей

У місті Шпола Черкаській області під час пожежі працівники МНС винесли з палаючого будинку двох дітей.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління МНС, близько 2-ї години ночі до чергового райвідділу МНС надійшло повідомлення про займання житлового будинку по вулиці Калигірська. Коли ж до місця пожежі прибули рятувальники, біля палаючого будинку їх зустріли чоловік та жінка, які зі сльозами повідомили, що у середині будинку знаходяться їхні двоє дітей: 6-місячне немовля та 5-річний хлопчик. Не вагаючись ані хвилини, рятувальники одягнули кисневі апарати та увійшли у середину будинку, вщент заповненого їдким димом. На щастя їм швидко вдалося знайти дітей, які знаходилися у дальній кімнаті. Дітей винесли на свіже повітря та передали батькам.

Причиною пожежі стала необережність господарів під час експлуатації пічного опалення.