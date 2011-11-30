«Вперед!» звинувачує владу у провокаціях

Влада злякалася Руху «Вперед!» та спробувала очорнити його. Про це повідомив журналістам співголова організації Андрій ПАНАЕТОВ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВГО «Громадянський рух« Вперед!».

За його словами, у ніч на вівторок на сотні машин столиці були розклеєні листівки із закликом приєднатися до Громадянського руху «Вперед!». «На машини в Дарницькому районі, на Оболоні і Академмістечку варварськи на лакофарбове покриття автомобілів розклеїли листівки з нашими координатами. Зрозуміло, що це робилося свідомо, щоб викликати негативну реакцію власників машин, – сказав А.ПАНАЕТОВ. – За даним фактом до міліції вже подано заяву».

Співголова «Вперед!» пов’язує провокації із запланованим на 1 грудня Всеукраїнським страйком «Переоблік влади». «Влада злякалася наших щирих і відкритих дій та спробувала очорнити нас. Ми дійсно роздаємо листівки із закликом приєднатися до страйку, але це робиться з рук в руки та жодним чином не у такий варварський спосіб», – сказав А.ПАНАЕТОВ.

Нагадаємо, 1 грудня по всій Україні пройде страйк «Переоблік влади». У цей день о 12.00 учасники страйку виставлять на своїх робочих місцях табличку «Переоблік», що символізуватиме їхню незгоду з політичним та економічним курсом влади.