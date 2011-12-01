Курйоз: в Італії переплутали кандидатів у заступники міністра

Обидва професори мають подібні імена

Новий урядІталії на чоліз прем'єр-міністромМаріоМонтіприпустивсякурйозноїкадровоїпомилки.



Кріслоновогозаступникаміністраіз сільськогогосподарствамав зайнятипрофесорФранкоБрага.Однакчерез непорозуміннянацюпосаду бувпризначений іншийпрофесор, ФранческоБрага,який,якз'ясувалося, тежспеціалізуєтьсянасільськомугосподарстві.



Ім'яновогочленаурядовогокабінетубулоофіційнооголошено.Лишепісляцього "заступнику міністра" повідомили,що йогопризначилинацюпосадупомилково.

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