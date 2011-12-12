Ахметов зустрівся з принцесою

Сьогодні в Донецьку відбулася робоча зустріч засновника Доброчинного фонду «Розвиток України» Ріната АХМЕТОВА з Її Королівською високістю принцесою Майєю фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України», під час візиту німецька гостя розповіла про практику захисту бездомних тварин у Німеччині. Принцеса Майя також висловила свою вдячність за те, що Фонд Р.Ахметова «Розвиток України» активно підключився до вирішення проблеми бездомних тварин гуманними методами.

У свою чергу, Р.АХМЕТОВ підкреслив значущість візиту Її Королівської високості в м. Донецьк на старті проекту.

«Ми робимо перші кроки, і ми твердо віримо, що гуманних цілей можна добитися тільки гуманними методами. Так думають в Європі, так думають і у нас, в Донецьку. Ми хочемо показати хороший приклад, взяти найкращу європейську практику і зробити так, щоб цієї проблеми більше не було», - зазначив Р.АХМЕТОВ.

На зустрічі також був присутній Дітер ЕРНСТ, президент Європейської асоціації захисту тварин і природи (ETN).

Довідка УНІАН. У листопаді 2010 року Доброчинний фонд «Розвиток України» і адміністрація Донецька розпочали спільний проект «Бездомні тварини». Його місією є впровадження гуманних методів регулювання чисельності бездомних тварин на вулицях Донецька і привити населенню культуру гуманного ставлення до тварин.

Проект не передбачає безповоротного вилову тварин. Усі собаки мають бути повернені в звичне середовище або передані на утримання в сім`ї. А поки для тварин шукатимуть нових господарів, вони проходитимуть соціальну адаптацію на базі притулку «Піф» (Донецьк). За рахунок коштів «Розвитку України» був обладнаний медичний операційний блок, карантинна зона, харчоблок, побудовані кам`яні вольєри, куплені препарати для проведення стерилізації, вакцинації і чипіювання тварин. Найближчим часом будуть добудовані додаткові вольєри, що дасть змогу утримувати близько 2 тис. собак одночасно.

Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Місія Фонду – працювати для людей, усуваючи причини актуальних суспільних проблем; впроваджуючи кращий досвід, накопичений в Україні і за кордоном, створюючи унікальні системні рішення; добиваючись максимального результату кожним своїм проектом і дією. Напрямки діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога. Засновник Фонду - Рінат АХМЕТОВ.