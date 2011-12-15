У Запоріжжі освятили пости ДАІ і місця аварій

У Запоріжжі освятили пости ДАІ і ділянки доріг, де найчастіше відбуваються ДТП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької єпархії УПЦ МП, чин освячення провів архієпископ Запорізький і Мелітопольський ЛУКА.

У прес-службі відзначили, що з таким проханням звернувся начальник Запорізького обласного управління ДАІ полковник Віталій ГОРЬКОВОЙ.

«У Запорізькій області існує 40 місць концентрації ДТП, із яких 28 – безпосередньо в обласному центрі, і «найпроблемніші» з них, зокрема, дамба ДніпроГЕСу, що з’єднує правобережну і лівобережну частини Запоріжжя, й були освячені», - сказав начальник сектора профілактичної роботи УДАІ в Запорізькій області Андрій ТОПЧІЙ, зазначивши, що подібні заходи проводитимуться і надалі.