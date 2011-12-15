У зіткненні Mercedes-Benz і Daewoo загинули троє людей

Неподалік від с. Миргородщина Козельщинського району Полтавської області на 60 км автошляху Полтава-Олександрія сталося зіткнення двох легкових автомобілів „Mercedes-Benz” і „Daewoo”.

Як повідомляє прес-служба МНС України, в результаті дорожньо-транспортної події троє людей загинуло і дві людини травмовані.

У ВЗГ УМВС України в Полтавській області повідомили, що в напрямі Кременчука рухався автомобіль «Daewoo» з Луганської області. В автомобілі було троє пасажирів і водій. В умовах сильного туману на зазначеному відрізку траси водій легкового автомобіля «Daewoo» допустив виїзд на зустрічну смугу і зіткнувся з легковим автомобілем «Mercedes», яким керувала жінка з Харківської області. В результаті зіткнення три пасажири «Daewoo» загинули на місці події. Травмованого водія «Daewoo» машиною швидкої допомоги доставлено до найближчої лікувальної установи.

Жінці - водієві мерседеса лікарі надали першу медичну допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилася. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії і вирішується питання про порушення кримінальної справи за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі декількох осіб).

Санкція цієї частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Триває дослідча перевірка.

Загалом в Україні протягом доби сталося 92 транспортних події, в результаті яких загинуло 13 і травмовано 120 осіб.

З початку року жертвами ДТП стали 4308 осіб.