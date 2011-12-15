Вантажівка збила інспектора ДАІ
11:38, 15 грудня 2011Разное
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Аварія сталася у Харкові
У Харкові вантажівка збила працівника Державної автомобільної інспекції.
Як повідомили кореспондента УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 14 грудня близько 12.20 на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Південнопроектої.
28-річний водій автомобіля SCANIA P114 з напівпричепом, повертаючи в напрямку аеропорту, наїхав на інспектора дорожньо-патрульної служби ДАІ Харкова, який регулював рух на перехресті.
Внаслідок ДТП працівник міліції отримав закритий перелом голеностопного суглобу. Для надання необхідної медичної допомоги чоловіка було доправлено до лікарні.
Подія зареєстрована в Червонозаводському райвідділі міліції. Правоохоронці встановлюють причини та умови скоєння ДТП.
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