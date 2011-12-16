Міністр фінансів оштрафований за чотири ляпаси

Міністр фінансів Чехії Мирослав Калоусек отримав штраф в одну тисячу чеських крон (близько 55 доларів США) за ляпас молодикові у вересні цього року перед будівлею парламенту, повідомляє в п'ятницю Чеське радіо. Інцидент стався 21 вересня, коли міністр йшов на засідання Палати депутатів (нижня палата) парламенту Чехії.



Калоусек "надавав ляпасів 20-річному чоловікові, який кричав на нього (Калоусек), називаючи злочинцем", - так описало тоді подробиці Чеське інформагентство ЧТК.



Сам молодик пізніше визнав, що спровокував конфлікт. Калоусек не заперечував факту - "він отримав чотири ляпаси", але сказав, що "інцидент не можна назвати бійкою".



Прес-секретар муніципалітету району "Прага-1" повідомила журналістам, що за адміністративне правопорушення Мирослав Калоусек в п'ятницю був "оштрафований на одну тисячу крон".



"Це був максимальний штраф, який передбачений за таке правопорушення", - цитує РІА "Новости".



Того ж дня міністр фінансів Чехії сплатив штраф, сказавши журналістам: "Я чудово розумію, що мої дії розцінюються законом як порушення, однак я анітрохи не шкодую про це". Поліція вважає, що порушення припустив і юнак, який спровокував міністра, зазначає Чеське радіо.