Потонув водій, з'їхавши на «Таврії» в річку
02:23, 17 грудня 2011Разное
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Тіло відправили на судмедекспертизу
У Херсонській області потонув 54-річний водій, з'їхавши на «Таврії» в річку.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 15 грудня.
Водій на ЗАЗ-1102 «Таврія», рухаючись по смт Архангельське, на повороті не впорався з керуванням, з'їхав у річку й потонув.
Тіло загиблого направлено на судмедекспертизу. Проводиться розслідування.
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