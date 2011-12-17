Потонув водій, з'їхавши на «Таврії» в річку

У Херсонській області потонув 54-річний водій, з'їхавши на «Таврії» в річку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 15 грудня.

Водій на ЗАЗ-1102 «Таврія», рухаючись по смт Архангельське, на повороті не впорався з керуванням, з'їхав у річку й потонув.

Тіло загиблого направлено на судмедекспертизу. Проводиться розслідування.