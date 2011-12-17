Нацбанк випустив золоту монету вагою в півкіло

Національний банк України повідомляє, що випустив золоту монету, присвячену фінальному турнірові чемпіонату Європи з футболу 2012 року.



Монета номіналом 500 грн (маса - 500 г, діаметр - 80 мм, тираж - до 500 шт.) виготовлена ​​із золота 999,9 проби.



На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (вгорі), в центрі на тлі карти Європи з написами КИЇВ і WARSZAWA зображення офіційного логотипу УЄФА ЄВРО 2012, виконане з використанням кольорової емалі, під картою номінал монети - 500 ГРИВЕНЬ; по колу монети зображені силуети архітектурних пам'яток міст, де проходитимуть матчі фінального турніру, футболістів, а також зазначені дати проведення ігор.



На реверсі монети - стилізована ігрова композиція. На передньому плані динамічна фігура футболіста з м'ячем, на другому плані - два футболісти і силует воротаря, розміщено написи "ФІНАЛЬНІ ІГРИ" (угорі ліворуч), "ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ 2012 р." (внизу справа).



Лише вдруге Нацбанк випускає монету номіналом 500 гривень. Монета "Оранта" в 1997 р. також була з золота, але важила 31 грам.



Тільки три монети важчі за нинішню - це срібні кілограмові "Міжнародний рік астрономії" (2009), "Хрещення Київської Русі" (2008) і "10 років відродження грошової одиниці України - гривні" (2006).



Повна серія пам'ятних монет до Євро-2012 складатиметься з 11 штук, в тому числі із золота, срібла і нейзильберу. На всіх монетах буде офіційний логотип Євро-2012.