У Харкові автомобіль ДАІ на смерть збив пішохода

У Харкові службовий автомобіль ДАІ на смерть збив пішохода.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, аварія сталася сьогодні близько 7:30 на вулиці Героїв Праці.

Службовий автомобіль ДАІ «Шкода» з увімкненими світлозвуковими сигналами переслідував автомобіль «Фіат», який скоїв ДТП та намагався зникнути з місця пригоди.

Під час переслідування автомобіля «Фіат» у невстановленому місці та на червоний для пішоходів сигнал світлофору на проїжджу частину дороги вибіг пішохід, якого було смертельно травмовано автомобілем ДАІ, зазначили в прес-службі міліції.

Прокуратура Московського району за даним фактом проводить розслідування.