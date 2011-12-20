Червоненко: перегони у Криму - одні з найпрестижніших у Європі

Крим замінив Монте-Карло в міжнародних змаганнях із авторалі Intercontinental Rally Challenge (IRC) у 2012 році.

Про це заявив президент Автомобільної федерації України (ФАУ) Євген ЧЕРВОНЕНКО, передаючи першому заступнику голови Ради міністрів АРК Павлу БУРЛАКОВУ кубок "2011 IRC Season Prime Yalta Rally trophy".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Автомобільної федерації України, президент ФАУ також зачитав вітальний лист керівництву автономної республіки від генерального менеджера IRC і компанії Eurosport Events Марчелло ЛОТТІ.

За словами президента ФАУ, впродовж останніх ста років Монте-Карло вважалося кращим у світі місцем для проведення ралі, проте високий рівень проведеного в Ялті одного з етапів IRC 2011 змусив його організаторів і провідних спортсменів віддати свої переваги Україні.

«Фактично, Україна обійшла Італію, Францію, Португалію, Кіпр і була відзначена призом за проведення кращого етапу в сезоні Кубка світу з авторалі IRC 2011 року. Цей статус підтвердили також усі перші топ-пілоти, які назвали гонку в Ялті кращою, непередбачуваною й найважчою», - сказав Сергій ЛЮБИМОВ, голова Автомобільного клубу «Крим».

При цьому Є.ЧЕРВОНЕНКО підкреслив: «Коли шість років тому мене обрали президентом Автомобільної федерації України, я поставив перед собою мету - вивести Україну на світовий рівень в автоспорті. Тоді до цього багато хто поставився скептично і навіть сміялися за моєю спиною, але ми дотрималися свого слова - завдяки наполегливій роботі й підтримці з боку влади нам вдалося зробити Крим «перлиною» - однією з найпрестижніших гонок Європи, успадкувавши цей почесний статус від Монте-Карло після того, як Ралі Монте-Карло було змушене переміститися в чемпіонат WRC. Я дуже хочу, щоб завдяки розвитку туризму, життя в Ялті хоча б на декілька відсотків наблизилася до рівня Монте-Карло».

Голова Автомобільної федерації додав, що це далеко не єдине досягнення України на світовій арені. «За останні декілька років українські автогонщики зуміли гідно представити Україну в найпрестижніших світових гонках, показавши високі результати в таких міжнародних серіях, як PWRC (Production World Rally championship), Ferrari Challenge, FIA ETCC (European Touring Car Cup), Dutch Supercar Challenge, що є незаперечним доказом наших успіхів і запорукою подальшого розвитку автомобільного спорту в нашій країні», - зазначив Є.ЧЕРВОНЕНКО.