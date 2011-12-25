Через ожеледицю перекинувся автобус
10:52, 25 грудня 2011Разное
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ДТП в Антрацитівському районі
В Антрацитівському районі Луганської області на трасі місцевого значення «Красний Луч - Антрацит» через ожеледь перекинувся автобус, в якому знаходилися 20 пасажирів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Луганській області, ДТП сталося вранці 24 грудня.
«Унаслідок складних погодних умов (ожеледиці) водій рейсового автобуса «ПАЗ» не впорався з керуванням і сталося перекидання», - зазначається у повідомленні.
Травмовано 4 осіб, потерпілим надано медичну допомогу.
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