Через ожеледицю перекинувся автобус

10:52, 25 грудня 2011
Разное
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ДТП в Антрацитівському районі

В Антрацитівському районі Луганської області на трасі місцевого значення «Красний Луч - Антрацит» через ожеледь перекинувся автобус, в якому знаходилися 20 пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Луганській області, ДТП сталося вранці 24 грудня.

«Унаслідок складних погодних умов (ожеледиці) водій рейсового автобуса «ПАЗ» не впорався з керуванням і сталося перекидання», - зазначається у повідомленні.

Травмовано 4 осіб, потерпілим надано медичну допомогу.

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