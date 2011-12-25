Через ожеледицю перекинувся автобус

В Антрацитівському районі Луганської області на трасі місцевого значення «Красний Луч - Антрацит» через ожеледь перекинувся автобус, в якому знаходилися 20 пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Луганській області, ДТП сталося вранці 24 грудня. «Унаслідок складних погодних умов (ожеледиці) водій рейсового автобуса «ПАЗ» не впорався з керуванням і сталося перекидання», - зазначається у повідомленні. Травмовано 4 осіб, потерпілим надано медичну допомогу.