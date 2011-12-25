У США легалізують інтернет-покер
18:54, 25 грудня 2011Разное
512 0
Міністерство придивилося до старого закону
ВладаСШАзбираютьсялегалізуватиінтернет-покерта іншівидиазартнихігорвмережі,повідомляєReuters.
Документ,який оприлюднило 23грудня Міністерство юстиціїСША,знімає заборонунасайти, що пропонуютьвідвідувачамігри впокер,атакож іншівидиазартнихігор.Раніше власникитаких сайтівзазнаваликримінальногопереслідування відповіднодо закону1961 року.
Новаінтерпретаціязакону залишаєзаборону тількинатоталізатор, водночас дозволяєпродаватичерез мережулотерейніквитки.
Експертиочікують,що новезаконодавствоприскоритьрозвитокіндустріїазартнихігор-онлайн,зростання якоїза 2010рік склав12%,зауважуєРосБізнесКонсалтинг.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter