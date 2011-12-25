У США легалізують інтернет-покер

Міністерство придивилося до старого закону

ВладаСШАзбираютьсялегалізуватиінтернет-покерта іншівидиазартнихігорвмережі,повідомляєReuters.



Документ,який оприлюднило 23грудня Міністерство юстиціїСША,знімає заборонунасайти, що пропонуютьвідвідувачамігри впокер,атакож іншівидиазартнихігор.Раніше власникитаких сайтівзазнаваликримінальногопереслідування відповіднодо закону1961 року.



Новаінтерпретаціязакону залишаєзаборону тількинатоталізатор, водночас дозволяєпродаватичерез мережулотерейніквитки.



Експертиочікують,що новезаконодавствоприскоритьрозвитокіндустріїазартнихігор-онлайн,зростання якоїза 2010рік склав12%,зауважуєРосБізнесКонсалтинг.

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