У розважальному центрі обірвалася карусель: діти впали з 4-метрової висоти
08:55, 26 грудня 2011Разное
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Малюків забрала "швидка"
У Києві в сімейному розважальному комплексі "Тропікал парк" обірвалась карусель, повідомляє ТСН.
Четверо дітей 5 і 6 років упали з висоти 4-ох метрів. Трьох малюків забрала "швидка".
За попередніми висновками карусель обірвалась, бо кріплення, що тримало крісла, перетерлося і не витримало навантаження.
Співробітники МНС, що прибули на місце з`ясували: жодних перевірок безпеки атракціон не проходив, і дозвільних документів на роботу не має.
А дітей врятувало лише те, що вони були пристебнуті. Аварійну карусель зупинили, але на момент приїзду знімальної групи ТСН розважальний парк усе ще працював.
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