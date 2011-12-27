"Пежо" виїхав на зустрічну, вдарив три машини і врізався в стовп

Страшна ДТП на Червонозоряному

ЯкрозповіливДАІКиєвагазеті Сегодня,автомобіль «Пежо607»рухався Червонозоряним проспектом з бокуСевастопольськоїплощівбік Московської.Наперехрестіз вул.Головкаводійвиїхавназустрічну смугу,рикошетомзачепивприпаркований«Опель», щезакількадесятківметрівзачепив «БМВ»,який відударувикинулонатротуар.Післяцього «Пежо» врізавсяв «Рено», поїхавдалі йзупинився лишеврізавшисьу стовп. Водій «БМВ» серйознопостраждав -у нього закритачерепно-мозковатравмаіпереломгомілки.У винуватцяДТПтакож сильнітравми.Обидва водіївлікарні.Засловамиочевидців, водій «Пежо» вівсебе післяДТП незовсімадекватноі,можливо, бувп'яний.





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