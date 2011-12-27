У Рівному зіткнулися чотири автомобілі: «швидка» перекинулася (фото)

ДТП за участю чотирьох автомобілів, серед яких була і "швидка" сталася у Рівному.

Як повідомляє ЗІК, автомобіль «OPEL ASTRA» зіткнувся з «DAIMLER-CHRYSLER 312D-KA», який рухався через перехрестя на червоний сигнал світлофора з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та звуковою сигналізацією.

Після зіткнення «швидка» від удару за інерцією продовжила рух вперед та зіткнулася з автомобілем «УАЗ 3303». Від удару автомобіль «швидкої» перекинувся. Після цього відбулося його зіткнення з автомобілем «CITROEN BERLINGO», який зупинився біля правого краю дороги.

Унаслідок ДТП водій «УАЗу» був доставлений у лікарню. Туди ж потрапили й пасажирка з «швидкої» та пасажирка з «OPEL ASTRA».

Фото УНІАН