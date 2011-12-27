КС підтвердив: судова «реформа» Президентові вдалася

Єдина реформа, яка вдалася Президентові і дає вже свої плоди, так це судова. Вона надала можливість Віктору Януковичу підпорядкувати собі особисто судочинство. Зараз воно абсолютне кероване, що підтверджує останнє рішення Конституційного суду, який визнав право Кабінету міністрів встановлювати розмір соціальних виплат відповідно до фінансових можливостей держави. Такі висновки КС говорять про те, що «вища інстанція Феміди» є фактично поза законом, тобто працює за вказівкою влади. КС зробив чергову наругу не тільки над громадянами країни, але й над Основним законом України.

І найголовніше, цим рішенням узаконено диктат уряду в соціальній сфері не тільки на 2011 рік, але й надалі, оскільки згадане «дійство влади» закріплене в держбюджеті-2012.

Що стосується суті питання, то після непроходження в парламенті законопроекту "Про гарантії виконання рішень суду" (№7562), який викликав бурю невдоволення з боку електорату, яким передбачалося не тільки обмежити чи відмінити ряд пільг, але й приховати від цікавих очей конкретні їх об'єми і механізми надання, що повністю переходило під контроль Кабінету Міністрів, 14 червня ц.р. Верховна Рада прийняла на перший погляд цілком нешкідливі зміни в закон про держбюджет-2011. Серед маси цифр документа (законопроект №8654) є видимим основний реформаторський пункт – соцвиплати визначатимуться не розмірами згідно з законами, а постановами Кабміну. Серед потерпілих - найбільш «високооплачувані» категорії - діти війни, чорнобильці й військові пенсіонери. Народні обранці, вірніше 252 народних депутата поіменним голосуванням здійснили антиконституційний крок (аналогічно дії уряду Тимошенко в 2007 році, якому тоді КС протистояв, але цього разу цього не було, що ще раз підтверджує «судову» міцність нинішньої влади). «Закріпив» здійснене Кабмін 6 липня ц.р. ухваленням постанови (№745), якою скоротив соцвиплати для низки категорій громадян. Держава за цією статтею витрат вже заборговувала більше 100 мільярдів гривень. Погасити «займ» можливості немає і, як показує життя, ніколи не буде. На порятунок скарбниці й іміджу країни почало працювати нововведення – платити будуть співставно до стану бюджету. При цьому не можна забувати, що на такий піковий стан влада сама себе прирекла.

Але як узагалі при декларованих Кабміном позитивних зрушеннях в економіці, ми несемо таке плачевне існування?!

Розширення соціальних гарантій будь-яка правляча команда вважає політичними дивідендами. Замість того, щоб соцпільги впорядкувати, влада постійно проводила різні спроби їх скорочення на тлі їх же розширення, що на ділі можна назвати відкритим заграванням із населенням, особливо напередодні виборів. Але для приборкання електорату в 2012 році буде задіяно еквілібричний хід – скорочення привілеїв народних депутатів, причому тих, якими вони практично не користувалися. І зроблено це не на підставі закону, а згідно з положеннями держбюджету, які діють усього рік. Тобто, у будь-який час можна внести зміни.

Подання в КС принесли народні депутати влітку 2011 року, суд розмірковував півроку і нарешті зробив висновки, які заслуговують тільки одного коментаря, – ганьба! А якщо прибрати емоції, то судді КС мають понести відповідальність за таке рішення.

Що стосується Кабміну, то йому, звичайно, пощастило, але не з Божою допомогою, а за сприяння Президента. І на це в гаранта є підстави. Перша «реформаторська» спроба скоротити бюджетні витрати в соціальній сфері була зроблена Кабміном нинішнього Президента Віктора Януковича. У 2002 році очолюваний ним уряд прийняв 4-ри річну державну програму, в якій планувалося замінити соцпільги грошовою компенсацією. Але її довелося заморозити в 2004 році через відсутність реєстру одержувачів допомоги. Але замість того, щоб зайнятися впорядковуванням цієї сфери, вирішили "домовитися" з Фемідою - і вийшло!

Нана Чорна