Київські даішники вже «вполювали» майже 3 тисячі ялинок

У столиці в рамках спецоперації «Ялинка» співробітники ДАІ вилучили 2,9 тис. ялинок та сосен.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ в Києві.

За незаконне перевезення та порушення правил торгівлі без відповідних документів було затримано 37 громадян.

Зокрема, інспекторами полку ДПС ДАІ за порушення Правил дорожнього руху був зупинений автофургон «Івеко», зареєстрований в Київській області. Під час його перевірки було встановлено, що водій перевозив 100 ялинок без відповідних документів. Його затримано та доставлено до райуправлінь міліції.

Державтоінспекція нагадує, що реалізація заготовлених ялинок дозволяється лише при наявності відповідних документів. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, незаконна вирубка дерев хвойних порід (ст. 65) тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 85 до 170 грн. і на посадових осіб від 119 до 204 грн. Крім того, передбачена відповідальність за порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу (новорічних ялинок) без документів, що підтверджують законність їх придбання), що згідно ст. 88-1 КУпАП тягне за собою накладення штрафу від 51 до 255 грн. з конфіскацією об’єктів рослинного світу.