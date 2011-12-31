Чоловік, вбивши дружину за зраду, зарізався, повісився і тепер у реанімації

На Чернігівщині чоловік через ревнощі убив свою дружину. Про це повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків УМВС в області.

За інформацією правоохоронців, чоловік перебував на лікуванні, а коли повернувся, йому розповіли жінка чекала його зовсім не так, як годиться.

Чоловік почав з'ясовувати стосунки, але жінка заперечувала зраду. Це розлютило чоловіка, і він ударив її ножем.

Коли з магазину прийшла донька потерпілої, 10-класниця місцевої школи, вона побачила поранену матір і одразу викликала "швидку допомогу". Чоловік, усвідомивши, що трапилося, намагався вкоротити собі віку, вдаривши себе ножем у груди. Але удар був не сильним, тоді він спробував повіситися. Медики, прибувши на місце події, тільки констатували смерть потерпілої від проникаючої колото-різаної рани. Натомість бригада "швидкої" чоловіка доправила у реанімацію.

Проти чоловіка порушено кримінальну справу за ст. 115 ч. 1 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Слідство триває.