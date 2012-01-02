У новорічну ніч пограбували Бельмондо

09:55, 02 січня 2012
Разное
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Залізли в особняк по коштовності

Невідомізалізлив особнякфранцузькогоактораЖана-ПоляБельмондовнічз 31грудня на 1січня івкраликоштовності, які належалиартистові та йогоколишній дружиніНатіТардівель, повідомляєРІА "Новости".

БельмондоіТардівельрозлучилисяв 2008році після20 роківспільного життя,але продовжуютьжитипід однимдахом -колишнядружина акторамаєквартирув його будинку.

В особнякувноворічнунічнікого небуло.За данимиполіції,БельмондоіТардівельвтратилиювелірніприкраси.Точна кількістьвкраденихречей іїхвартість неназивається.

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