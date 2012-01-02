Комуністи провели дитячий новорічний ранок про Кащея-Путіна

15:37, 02 січня 2012
Разное
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Повідомлення з Росії

Дитячийноворічний ранокпровелиспівробітникиАлтайськогокрайкомуКомпартіїРФ.Героїпоказанихнаньомуказоквиявилисявпізнаванимиполітичнимиперсонажами,повідомляєкореспондентРадіоСвобода.

За дієюБаба-яга- член «ЄдиноїРосії»вкралаголоси уСнігуроньки,зачарувавїї ім'ямголовиЦВК Росії, охоронцяяєцьПутіна-Безсмертного.Ахлопціі дорослідопомагаличервономудідовіМорозу розчаклуватиСнігуроньку,беручи участьврізнихконкурсахзпризами.

 

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