Комуністи провели дитячий новорічний ранок про Кащея-Путіна

Повідомлення з Росії

Дитячийноворічний ранокпровелиспівробітникиАлтайськогокрайкомуКомпартіїРФ.Героїпоказанихнаньомуказоквиявилисявпізнаванимиполітичнимиперсонажами,повідомляєкореспондентРадіоСвобода.



За дієюБаба-яга- член «ЄдиноїРосії»вкралаголоси уСнігуроньки,зачарувавїї ім'ямголовиЦВК Росії, охоронцяяєцьПутіна-Безсмертного.Ахлопціі дорослідопомагаличервономудідовіМорозу розчаклуватиСнігуроньку,беручи участьврізнихконкурсахзпризами.

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