Комуністи провели дитячий новорічний ранок про Кащея-Путіна
15:37, 02 січня 2012Разное
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Повідомлення з Росії
Дитячийноворічний ранокпровелиспівробітникиАлтайськогокрайкомуКомпартіїРФ.Героїпоказанихнаньомуказоквиявилисявпізнаванимиполітичнимиперсонажами,повідомляєкореспондентРадіоСвобода.
За дієюБаба-яга- член «ЄдиноїРосії»вкралаголоси уСнігуроньки,зачарувавїї ім'ямголовиЦВК Росії, охоронцяяєцьПутіна-Безсмертного.Ахлопціі дорослідопомагаличервономудідовіМорозу розчаклуватиСнігуроньку,беручи участьврізнихконкурсахзпризами.
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