У Києві автомобіль впав із 6-метрової висоти

13:25, 03 січня 2012
Разное
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Водій і пасажирка травмовані

У столиці на Південному шляхопроводі в Голосіївському районі водій автомобіля «Деу Ланос» скоїв наїзд на відбійну металеву стрічку, після чого впав із 6-метрової висоти.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, дорожньо-транспортна пригода сталася 2 січня.

Легковик рухався по Південному шляхопроводу в напрямку Столичного шосе. За попередніми даними, водій не вибрав безпечну швидкість. Пробивши огорожу, автомобіль впав із шляхопроводу, при цьому приземлившись на дах.

Внаслідок ДТП 45-річний водій «Ланоса» та 24-річна пасажирка госпіталізовані із травмами, поінформували в ДАІ.

 

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