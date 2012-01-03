У Києві автомобіль впав із 6-метрової висоти

У столиці на Південному шляхопроводі в Голосіївському районі водій автомобіля «Деу Ланос» скоїв наїзд на відбійну металеву стрічку, після чого впав із 6-метрової висоти.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, дорожньо-транспортна пригода сталася 2 січня.

Легковик рухався по Південному шляхопроводу в напрямку Столичного шосе. За попередніми даними, водій не вибрав безпечну швидкість. Пробивши огорожу, автомобіль впав із шляхопроводу, при цьому приземлившись на дах.

Внаслідок ДТП 45-річний водій «Ланоса» та 24-річна пасажирка госпіталізовані із травмами, поінформували в ДАІ.