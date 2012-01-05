У Києві автозак протаранив іномарку: міліціонери влаштували колотнечу (фото)

На Червонозоряному проспекті в Києві сталася аварія за участю автозаку, передає "Сегодня".За словами свідків, міліцейська газель рухалася в бік Московської площі. Біля світлофора, недалеко від зупинки «Крутогірна», її водій вирішив розвернутися у зворотному напрямку, через подвійну суцільну лінію розмітки. При цьому він не включив спеціальний звуковий сигнал і проблисковий маячок. Такого маневру явно не очікував водій Hyundai Accent, який рухався в попутному напрямку.

Молодий хлопець відчайдушно викрутив кермо, але уникнути зіткнення не вдалося. Після удару машини на дві години повністю перекрили Червонозоряний проспект, в результаті чого утворилася пробка в бік Севастопольської площі.

Поки співробітники ДАІ оформляли ДТП, прибула "група підтримки" автозаку. Невідомий чоловік в штатському, який невдовзі приїхав на «красивому джипі», «ввічливо» попросив працівників ДАІ: "Хлопці! Ану НЕ вийо.. йтесь!". Трохи пізніше між цим чоловіком і хлопцями з Hyundai виникла невелика бійка. Ярий захисник правоохоронних органів ніяк не міг змиритися з їх свідченнями.

Незабаром конфлікт було вичерпано і розбиті автомобілі прибрали з дороги. Пересуватися самостійно вони вже не змогли. Водій корейця розповів, що він купив свій новий автомобіль всього три місяці тому.