Азаров привітав українців з Різдвом своєю мовою

Прем’єр-міністр України Микола Азаров привітав українців із Новим роком та Різдвом Христовим недержавною мовою — це чути з трихвилинного відеоролика, розміщеного на урядовому порталі (“Привітання-2012”)

Нагадаємо, що торік привітання з новорічними та різдвяними святами прем’єр-міністр Азаров виголошував українською мовою. Відеоролик із торішнім привітанням також розміщено на урядовому порталі (“Привітання-2011”)

Відеопривітання з 2012 роком з’явилося на сайті ще перед святами. На урядовому порталі не пояснюють, чому цього року пан Азаров відмовився від використання державної мови, офіційно звертаючись до громадян України.

Водночас на українській сторінці урядового порталу подається переклад відеовітання. Цей переклад (а не оригінал) було розіслано ЗМІ.

Відомо, що прем’єр-міністр України Азаров погано володіє мовами, у тому числі державною.

І не можна не згадати, що володіння державною (українською) мовою є обов’язковою умовою для надання громадянства України. Крім того, обов'язкове знання державної мови передбачене українським законодавством, яке регламентує діяльність державних службовців. А офіційне вітання прем’єр-міністра, з яким він звертається до громадян, і є одним з таких проявів “діяльності державного службовця...

Надіслала Тетяна Мазурчук