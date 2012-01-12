Держбюджет-2012 як «потьомкінське село» українського уряду

Аналізом показників держбюджету на 2012 рік експерти ще займатимуться певний час, але реалістичність одного з його показників можна поставити під сумнів точно.

Держбюджетом на 2012 рік передбачено, що на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій уряд має витрати 9 705, 0 млн грн.

У той же час Пенсійний фонд 11 січня 2012 року оприлюднив підсумки своєї роботиу 2011 році. За оперативними даними, до Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування у 2011 році надійшло 197 635,1 млн. грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 14 069,9 млн. грн., або на 7,7 відсотка. Власні надходження становили 139 178,8 млн. грн. і порівняно з 2010 роком збільшились на 19 836,9 млн. грн., або на 16,6 відсотка.

У той же час згідно затвердженого бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік (постанова Кабінету Міністрів Українивід 9 червня 2011 р. N 643) власні надходження Пенсійного фонду протягом 2011 року мали становити 150214,3 млн грн, тобто недовиконання становило 11035,5 млн грн, яке можна було покрити лише за рахунок державної казни.

Далі. За даними Пенсійного фонду, видатки на виплату пенсій та грошової допомоги за 2011 рік сягнули 210 805,5 млн. гривень. У той же час згідно Бюджету Пенсійного фонду цей показник мав становити 206799,4 млн грн. Ще 2 208,4 млн грн – це витрати на функціонування Пенсійного фонду. Таким чином витрати перевищені на 4006,1 млн грн. Головна причина цього пов’язана з валом судових рішень на користь чорнобильців та інших пільгових категорій пенсіонерів, яким уряд обмежив розмір надбавок до пенсій за різними пенсійними програмами.

Згідно повідомлення Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2012 року середній розмір пенсійної виплати становить 1 246,34 грн, а пенсіонерів усіх категорій налічується 13 756,8 тис..

Загальний висновок – уряд, за умови підтримання залишку коштів на кінець року, в межах передбачених бюджетом Пенсійного фонду на 2011 рік (тобто в розмірі 2199,7 млн грн), був змушений протягом 2011 року додатково профінансувати Пенсійний фонд на загальну суму 15041,6 млн грн. Ці кошти не передбачені держбюджетом на 2011 рік. На покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій було заплановано витрати 17 755,1 млн грн і згідно даних Казначейства ця сума була повністю профінансована.

Враховуючи, що ці додаткові 15 млрд витрат не передбачені держбюджетом на 2011 рік, Мінфін ймовірніше за все відобразив їх як тимчасові позики Пенсійному фонду. Зрозуміло, що він їх повернути ніколи не зможе і за кілька років вони будуть просто списані за рішенням Верховної Ради.

Отже, замість запланованих 17 755,1 млн грн на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій з держбюджету було витрачено 32 796,7 млн грн.

Але така невідповідність між планом та фактом жодним чином не впливає на уряд. Він в держбюджеті на 2012 рік передбачає подальше скорочення витрат на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України, тому запланував на ці цілі лише 9 705,0 млн грн. Нереалістичність цього показника не викликає особливо сумніву. Мета ж цього окозамилювання вельми прозаїчна. За рахунок цього уряд занижує реальний показник дефіциту держбюджету на 2012 рік. Це дозволяє і в очах виборців виглядати професіоналами, які, не те що попередники, знижують, а не підвищують розмір дефіциту. Ну і МВФ можна продемонструвати це «потьомкінське село» у вигляді держбюджету з таким низьким рівнем дефіциту.

Борис Кушнірук