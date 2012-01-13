Вантажівка на смерть збила червонокнижного звіра вагою у півтонни

12:20, 13 січня 2012
Разное
3505 0

Біля с. Миколаївка Літинського району Вінницької області водій автомобіля "ДАФ" збив зубра вагою 500 кг.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

12 січня о 3.30 год. на автошляху Гута-Калинівка-Турбів біля с. Миколаївка 39-річний водій автомобіля "ДАФ", житель с. Томашпіль, здійснив наїзд на зубра.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тварина загинула.

Як відомо, зубри занесені до Червоної книги України.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter