Вантажівка на смерть збила червонокнижного звіра вагою у півтонни
12:20, 13 січня 2012Разное
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Біля с. Миколаївка Літинського району Вінницької області водій автомобіля "ДАФ" збив зубра вагою 500 кг.
Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.
12 січня о 3.30 год. на автошляху Гута-Калинівка-Турбів біля с. Миколаївка 39-річний водій автомобіля "ДАФ", житель с. Томашпіль, здійснив наїзд на зубра.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тварина загинула.
Як відомо, зубри занесені до Червоної книги України.
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